Registrati 5 cittadini positivi al Covid-19 e ben 57 casi di accertata guarigione nel Comune di Sant’Antonio Abate. Questi i dati diramati dai vertici dall’Asl Na 3 per quanto riguarda il periodo dal 20 al 26 dicembre.





La settimana delle feste natalizie ha segnato numeri rassicuranti e facilmente monitorabili per il comprensorio abatese: il numero dei soggetti guariti, stando ai risultati del report settimanale, ha di gran lungo superato quello dei contagiati. L’infografica pubblicata sulle pagine ufficiali del Comune ha indicato una discesa della curva epidemiologica: in totale sono 57 i positivi, 10, purtroppo, le persone decedute e 901 i guariti.





Il sindaco Ilaria Abagnale ha così commentato: “Ottimi i risultati ottenuti in quest’ultima settimana. Il desiderio espresso nel Santo giorno di Natale, è stato quello di poter concludere questo anno con una comunicazione dall’Asl ancor migliore di questa, che possa portarci maggiore serenità e speranza per l’imminente 2021”. Ed ha concluso rivolgendo un appello alla cittadinanza abatese tutta: “Forza, abatesi. Distanziamento, mascherine ed igienizzante restano le nostre semplici armi per il raggiungimento dell’obiettivo”.

Emanuela Francini