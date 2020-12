“Mi sono vaccinato. Dobbiamo farlo tutti nelle prossime settimane. È importante per vincere la battaglia contro il Covid19 e tornare alla vita normale. Senza abbassare la guardia e rispettando le norme”, questa la dichiarazione del governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca a cui stamattina è stato somministrato il vaccino anticovid.







De Luca ha seguito l’avvio delle vaccinazioni nella tenda allestita all’esterno dell’Ospedale Cotugno di Napoli e poi è andato in riunione con il direttore generale Maurizio Di Mauro.

Al termine dell’incontro, De Luca si è sottoposto al vaccino nella direzione dell’ospedale napoletano e poi ha pubblicato su Facebook la foto dell’iniezione.

“La giornata di oggi è un primo importante momento simbolico”, ha dichiarato De Luca che ha però parlato del grande impegno per la fase successiva, quella che porterà alla vaccinazione su larga scala. “Il 12 gennaio abbiamo in programma un esercizio generale nelle strutture ospedaliere per verificare la nostra organizzazione in vista della campagna di massa. Abbiamo lavorato in queste settimane per mettere in moto una macchina in piena efficienza”.





“L’operazione Covid richiede accortezze e tempi più lunghi”, ha aggiunto De Luca che però si è detto fiducioso sul buon esito degli sforzi messi in campo in questi mesi.

“La situazione epidemiologica della Campania è sotto controllo. Discesa delle terapie intensiva, da molte settimane nessun nuovo ricovero». Per questo, ha concluso, «la Campania ne uscirà prima e meglio”.

Non sono mancate le critiche a De Luca dal mondo politico: da Salvini a de Magistris passando per l’azzurro Martusciello che hanno parlato di abuso di potere e paragonando il governatore ad un moderno “Marchese del Grillo”.