L’attore Salvatore Esposito ha trionfato a Capri agli Italian Worldwide Award. Esposito, attualmente uno degli attori italiani di maggior successo nel mondo per le sue interpretazioni nelle serie Gomorra e Fargo, va il Capri, Italian Worldwide Award assegnato dal Nuovo Imaie nell’ambito 25esima edizione di Capri, Hollywood The International film festival agli artisti italiani che si sono imposti nello spettacolo globale. ”Per aver saputo rendere credibile e vivida la figura di Genny Savastano – si legge nella motivazione – conferendo al personaggio interpretato una molteplicità di tensioni interiori, a volte anche solo con l’espressione del volto.







Una capacità che lo ha portato ad affermarsi oltreoceano, dando vita a importanti collaborazioni con registi di fama internazionale come in Fargo dei fratelli Cohen”. Il Premio Nuovo Imaie a Salvatore Esposito è dedicato all’attrice Maria Grazia Bon. Attualmente sul set della serie Gomorra 5 dove interpreta l’ormai iconico personaggio di Genny Savastano, con un evento sulle piattaforme social del festival (hastag #caprihollywood25). ”Ci è sembrato doveroso omaggiare la memoria di un’attrice che ha lavorato con i più grandi registi e che è scomparsa in solitudine lo scorso ottobre – ha sottolineato il presidente del Nuovo Imaie Andrea Miccichè – È per noi un modo ribadire il nostro affetto e la vicinanza alle migliaia di artisti che, a causa della pandemia, stanno attraversando un momento di particolare difficoltà umana e professionale”.







Promosso dall’Istituto Capri nel mondo, il festival è sostenuto da Mibact-Dg Cinema, Regione Campania, Intesa Sanpaolo, Terna, Ferrovie dello Stato Italiane Pegaso Università Telematica, Isaia, e propone proiezioni gratuite su My Movies fino al 2 gennaio. Nel 2020, Salvatore Esposito è stato anche protagonista al cinema di ‘Spaccapietre’ di Gianluca e Massimiliano De Serio presentato alle Giornate degli autori a Venezia, sulla piaga del caporalato nei campi e lo sfruttamento dei braccianti.