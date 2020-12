E’ sangiorgese il primo vaccinato contro il coronavirus nell’Ospedale Del Mare, tra i primi vaccinati in Campania.

Si chiama Peppe Bianco ed è il caposala del Covid Resident e della Cardiologia dell’Ospedale del Mare: da mesi è in trincea per curare quanti più pazienti possibile, il lavoro suo e dei suoi colleghi hanno salvato tante vite umane.

Diventa automaticamente, insieme a tanti altri sanitari che lavorano ininterrottamente da mesi, il testimonial di una campagna vaccinale fondamentale per la nostra comunità, un esempio positivo da seguire.

Oggi in tutta Europa si somministrano le prime dosi dei vaccini: è un giorno di fondamentale importanza per le nostre comunità, che hanno sofferto moltissimo in questo 2020 per la presenza di un virus invasivo e subdolo.







La nostra speranza è quella che questo incubo finisca presto, in modo da poter tornare alla nostra vita di sempre.

Per fare questo è necessario che, appena sarà possibile, tutti ci vacciniamo per raggiungere la cosiddetta immunità di gregge per alzare un muro contro il virus.







Al di là di ogni legittimo dubbio e perplessità, non è tempo di essere irresponsabili. E’ il tempo della fiducia delle istituzioni, delle autorità sanitarie e degli scienziati, che hanno dato l’anima, in questi mesi, per trovare soluzioni al dramma del Covid-19.

I vaccini sono stati approvati dall’Agenzia del Farmaco e sono sicuri. Lo Stato, anche stavolta, ha fatto la sua parte. Appena sarà possibile toccherà a noi fare la nostra, vaccinandoci e proteggendo così anziani, disabili, soggetti immunodepressi.

Grazie al vaccino salveremo molte vite. Non saranno numeri, ma i nostri padri, le nostre madri, i nostri fratelli, le nostre sorelle, i nostri figli, i nostri nipoti.