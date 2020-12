TOLKINS ci trasporta in un universo di spensieratezza, relax e “good vibes” con il suo primo Ep “AIN’T GIVIN UP” (https://ampl.ink/jEAlV), da oggi, lunedì 28 dicembre, disponibile in digitale. Da oggi è disponibile sulle piattaforme streaming e in digital download anche “Jamaica Remix”(ampl.ink/GkjeL), il remix del singolo che racconta una storia d’amore atipica e l’importanza del carpe-diem! L’Ep contiene i singoli usciti quest’anno e due brani inediti che rappresentano perfettamente il “mood” dell’artista. “AIN’T GIVING UP” completa la collaborazione del giovane artista con Livio Magnini che ha rappresentato l’inizio di un percorso da solista per TolKins.

«”Ain’t Givin up” – racconta TolKins – esce al termine di un anno complicato e difficile per tutti noi. Il titolo è un invito a non mollare, a tenere duro e riprenderci in mano il nostro futuro e le nostre vite.» Di seguito la tracklist dell’Ep: “SOBER”, “JAMAICA”, “BIG YELLOW HOUSE”, “MOJITO”, “AIN’T GIVIN UP”, “COLD WORDS”.







Mattia Del Conte in arte TolKins è un musicista e compositore milanese. Classe 1990, studia canto alla Rock Tv School con Max Zanotti e all’accademia della voce con Leyla Tommasi. Studia per 10 anni chitarra classica con Massimo Coratella e chitarra elettrica Blues con Fabio Vitiello. Dopo aver militato in molti gruppi come Alabaster, The Hijackers e The Remedy, nel 2010 firma il primo contratto discografico con RAI come cantante, chitarrista e autore degli ANTIGUA e nello stesso anno si esibisce Live in piazza Duomo a Milano per LiveMi. Nel 2011 arriva tra i 50 finalisti di Sanremo Giovani con il brano “Irraggiungibili”. Nel 2012 apre con gli Antigua il tour Italiano della Pop-Star Anastacia e inizia la sua esperienza da Dj. Da anni è un collaboratore del Sinergy Studio di Milano che si occupa di produzioni discografiche, colonne sonore e arrangiamenti. Ha collaborato con vari artisti nazionali e internazionali come Sandy Chambers, Richard J Aarden, Danijel Kostic, Stendahl e con Livio Magnini (Bluvertigo), Max Zanotti (Deasonika, Rezophonic) in veste di produttori.







E’ tenore del coro gospel Black in White, collabora con il collettivo milanese funk Body Heat come cantante e corista. Nel 2019 con il trio rock/electro Old Broken Radio firma un contratto discografico e di distribuzione con RTI Mediaset. Dal 2020 assieme a Richard Aardenburg ha fondato Room1025, una creative music boutique che si occupa di music supervision e music composition per l’audiovisivo con cui ha realizzato l’ultimo spot di Morellato “Shine”, cantata appunto dallo stesso TolKins.Quest’anno ha pubblicato 5 singoli: “Sober”, “Everything Will Be Ok”, “Big Yellow House”, “Mojito” e “Jamaica” scritti insieme a Sandy Chambers e Richard Aardenburg e prodotti da Livio Magnini (Bluvertigo) e 3 collaborazioni internazionali con i dj Daniel Kostic (Svezia) e Stendhal (Russia).