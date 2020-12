La Campania è zona arancione da lunedì 28 fino al 30 dicembre. Si allentano nei giorni feriali le restrizioni imposte fino al 6 gennaio 2021 dal Decreto Natale. L’obiettivo è ridurre il rischio dei contagi soprattutto durante i giorni in cui tradizionalmente le famiglie si riuniscono per le feste natalizie e di fine anno. Mentre nei giorni festivi e prefestivi c’è l’obbligo di restare a casa, salvo per motivi di lavoro, salute o necessità che vanno autocertificati, nei giorni feriali, cioé 28, 29, 30 dicembre e 4 gennaio, valgono le regole delle zona arancione. Ci si può spostare liberamente e senza l’autocertificazione nei confini comunali di residenza. Ma torna il coprifuoco, che per le zone arancioni è in vigore dalle 22 alle 5. Resta il divieto di spostarsi al di fuori del proprio Comune e oltre i confini regionali, salvo per motivi di lavoro, necessità e salute. Si può andare ad assistere un parente o un amico non autosufficienti o raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario. Riaprono tutti i negozi, oltre ad alimentari, edicole e mercati di generi non alimentari. Le attività di estetica e i centri commerciali tornano in attività secondo le norme stabilite dal Dpcm del 3 dicembre, che consente l’orario prolungato fino alle 21. Restano sospese le attività di bar (pasticcerie, gelaterie) e ristorazione (pub), mentre sono attive le mense e il catering, così come la ristorazione con consegna a domicilio e asporto fino alle 22.







Le regole:

ZONA ARANCIONE NEI GIORNI: 28, 29 E 30 DICEMBRE. E POI IL 4 GENNAIO 2021: COSA SI PUÒ FARE. Nei giorni feriali del periodo festivo, cioè 28, 29 e 30 dicembre, quindi il 4 gennaio, valgono le regole della zona arancione. Si può circolare all’interno del proprio Comune dalle 5 del mattino alle 22 liberamente e senza autocertificazione. Non si può uscire dal territorio regionale, ma è possibile fare visita ad amici e parenti una sola volta al giorno in un Comune diverso dal proprio, sempre e solo all’interno della stessa Regione, tra le 5 e le 22 e nel limite massimo di due persone. I figli minori di 14 anni, le persone con disabilità e conviventi non autosufficienti sono esclusi dal conteggio. E nei piccoli Comuni (fino a 5mila abitanti) è consentito muoversi in un raggio di 30 km, ma senza poter andare nei Comuni capoluoghi di provincia. Bar, pasticcerie e ristoranti possono fare solo asporto (fino alle ore 22) e consegne a domicilio (senza restrizioni). I negozi invece sono aperti fino alle ore 21. Si può andare in chiesa dalle 5 alle 22. È possibile recarsi nei parchi e giardini pubblici all’interno del proprio Comune.

COPRIFUOCO DALLE 22 ALLE 5 DEL GIORNO SUCCESSIVO. Vietato circolare dalle ore 22 alle ore 5 del mattino, salvo comprovati motivi di lavoro, necessità e salute con autocertificazione. Comunque, è possibile raggiungere le seconde case, come ha precisato il Governo, ma solo entro i confini della propria Regione.









LA ZONA ROSSA TORNA: IL 31 DICEMBRE E POI IL PRIMO, 2, 3, 5 E 6 GENNAIO 2021. COSA SI PUÒ FARE. La zona rossa torna nei giorni 31 dicembre e primo, 2, 3, 5 e 6 gennaio 2021. In quelle date sono in vigore le regole della fascia rossa. Occorre stare a casa. Sono possibili gli spostamenti per motivi di lavoro, salute e necessità con autocertificazione. Dalle ore 5 alle ore 22 è consentita la visita ad amici o parenti (max 2 persone). I figli minori di 14 anni, le persone con disabilità e conviventi non autosufficienti sono esclusi dal conteggio. Nella sola giornata del primo gennaio il coprifuoco sarà prolungato fino alle 7 del mattino. Sono autorizzati l’attività motoria nei pressi della propria abitazione e quella sportiva all’aperto ma solo in forma individuale. Sono chiusi negozi, centri estetici, bar e ristoranti, a sono consentiti asporto (fino alle ore 22) e consegne a domicilio (senza restrizioni). Sono aperti: supermercati, beni alimentari e generi di prima necessità, farmacie e parafarmacie, edicole, tabaccherie, lavanderie, parrucchieri e barbieri.