Ancora poi i tamponi lavorati nelle 24 ore di domenica 27 dicembre. Sono infatti 4.650 tamponi lavorati con 433 nuovi positivi. Dei nuovi positivi, 388 persone sono asintomatiche e non mostrano alcun sintomo del virus, mentre i sintomatici sono appena 45 con i classici sintomi del Covid19.

La percentuale continua a salire e, stando ai dati odierni, sale al 9.31%, ieri era al 9,16%, il 23 dicembre era scesa al 5,66%.







Intanto la Campania ritorna per qualche giorno in zona arancione. Fino al 30 dicembre tornano le regole valide per tale zona di rischio epidemiologico.

L’obiettivo che in questo momento l’autorità sanitaria sta perseguendo è quello di promuovere la campagna vaccinale che partirà in maniera massiccia dal mese di gennaio. Il Ministero della Salute, in particolare, punta a vincere diffidenze e dubbi che alcuni settori della pubblica opinione nutrono sul vaccino anti covid.

Ieri il Governatore Vincenzo De Luca ha pubblicato la propria foto mentre si fa inoculare il vaccino sul profilo Facebook.

Con la foto l’invitando i cittadini a sottoporsi con fiducia alla profilassi anti coronavirus a partire dalle prossime settimane.







I contagi in Campania negli ultimi 10 giorni:

Venerdì 18 dicembre – 6,02% – 949 contagiati

Sabato 19 dicembre – 6,31% – 891 contagiati

Domenica 20 dicembre – 7,15% – 691 contagiati

Lunedì 21 dicembre – 7,76% – 791 contagiati

Martedì 22 dicembre – 5,79% – 1.067 contagiati

Mercoledì 23 dicembre – 5,66% – 1.156 contagiati

Giovedì 24 dicembre – 6,17% – 1.009 contagiati

Venerdì 25 dicembre – 8,35% – 539 contagiati

Sabato 26 dicembre – 9,16% – 310 contagiati

Domenica 27 dicembre – 9,31% – 433 contagiati







I pazienti in terapia intensiva salgono di tre unità, ma restano sempre sotto i 100 con 564 posti disponibili. Calano ancora i degenti nei reparti dedicati al coronavirus. La riserva è quindi di 1.738 posti letto.

La percentuale di saturazione dei posti letto in terapia intensiva scende ancora ed oggi è al 14.93%.









Situazione Clinica

Il totale dei positivi è di 186.564 da inizio pandemia, mentre il totale dei tamponi eseguiti è stato di 1.997.527 tamponi effettuati.

Risale in maniera importante il numero dei guariti che oggi sono 1.179. In totale da inizio crisi epidemica sono giunti a 104.549.

Salgono purtroppo oggi i decessi che risultano essere 33, di cui 15 deceduti nelle ultime 48 ore e 18 deceduti in precedenza ma registrati ieri. Con questi dati le vittime campane giungono a 2.719. Giungono a 2.259 le vittime dal primo ottobre.

I positivi con sintomi Covid ricoverati negli ospedali campani oggi sono 1.422, rispetto a ieri sono 18 in meno. Sono invece 98 le persone ricoverate in Terapia Intensiva, 3 in più di ieri.

Diminuisce il numero delle persone attualmente positive, che oggi sono 79.296, scendono di 651 unità. Cala anche il numero delle persone in isolamento domiciliare che oggi sono 77.776, con un decremento di 764 unità.









Questi i dati del contagio provincia per provincia:

– Provincia di Napoli : 113.839 (+281)

– Provincia di Salerno : 24.955 (+74)

– Provincia di Avellino : 8.806 (+4)

– Provincia di Caserta : 34.188 (+58)

– Provincia di Benevento : 4.538 (+17) Il dato riferisce il riepilogo diffuso dalla Protezione Civile comprendente anche casi già noti ma solo ora confermati.





Il contagio in Italia