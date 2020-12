Il lungomare di Napoli allagato dalla forte mareggiata causata dal violento maltempo che sta sferzando la Campania. A darne comunicazione il Comune partenopeo ha comunicato le disposizioni adottate dall’Ente e dalla Polizia Locale.





“La forte mareggiata che ha interessato il lungomare Caracciolo ha procurato notevoli danni ai parapetti dei marciapiedi nel tratto da Piazza Vittoria alla sede Universitaria – si legge nella nota diffusa dal Comune – il mare ha in più punti invaso la carreggiata, portando sull’asfalto anche molti detriti e creando grandi problemi alle autovetture in transito.

Il comando della Polizia locale ha disposto immediatamente il presidio e la chiusura di via Partenope all’altezza di Piazza Vittoria deviando il flusso delle auto sulla Riviera per il percorso alternativo del Corso Vittorio Emanuele e della Tangenziale per raggiungere il centro.





Via Partenope resterà chiusa anche nelle prime ore di domattina per consentire la rilevazione dei danni ed il ripristino della viabilità dopo aver rimosso tutti i detriti. Si consiglia vivamente di non recarsi domattina con le auto verso la zona interessata utilizzando il già citato percorso alternativo”.

Lungo la strada che costeggia il mare davanti a Castel dell’Ovo danneggiate dall’acqua e dal vento anche le strutture esterne dei numerosi ristoranti e bar che si affacciano lungo via Partenope. Lungo il tratto della strada sono visibili gazebo e ombrelloni piegati e spostati, strutture metalliche spezzate o deformate, anche trascinate dall’acqua oltre il parapetto o disseminate sull’asfalto.





Danni gravissimi per gli operatori di settori già fortemente penalizzati dal coronavirus che in questi tre giorni di parziale apertura in zona arancione potranno soltanto fare il conto dei danni.

Confesercenti Napoli e Campania, insieme a Fiepet Campania e Napoli, hanno già espresso “profonda solidarietà ai ristoratori e ai proprietari delle attività del Lungomare partenopeo, colpiti questa sera da violente e inedite mareggiate che hanno provocato gravi danni. Già vessati dal Covid 19 e dai Lockdown e non aiutati dalle risposte tardive o assenti del Governo, stasera hanno subito anche la violenza del maltempo. Ci attiveremo subito per mettere in campo iniziative a loro sostegno e per sollecitare concreti aiuti dalle varie Istituzioni campane e nazionali”.