Oltre ad Andrea Sannino, ospite della serata, sono stati assegnati i premi per i primi due concorsi in gara.

Per il “MIGLIORE TESTO TEATRALE, SCENEGGIATURA CINEMATOGRAFICA E SCRITTURA SERIALE DI FICTION TELEVISIVE”, promosso dal’Università Federico II di Napoli, sono state attribuite due borse di studio a Giancarlo Piedimonte come autore esordiente con “Il Pinguino Innamorato” e Gianluca D’Agostino per il master in scrittura, mentre il Premio della giuria è andato ad @Arturo Muselli, volto noto della fiction Gomorra, con il personaggio Sangue Blu.