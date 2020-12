Finestrini e vetri di auto e furgoni distrutti. Scatta l’indagine delle forze dell’ordine, dopo il raid che si è verificato in via Bonito. Tutto è accaduto nella notte di Natale, quando alcuni teppisti si sono divertiti a distruggere i finestrini di diverse auto e veicoli parcheggiati in strada. Sono almeno tre le automobili parcheggiate regolarmente sugli stalli di sosta per residenti, a distanza di pochi metri, che hanno subito danni da parte di ignoti. Distrutti anche i finestrini di un furgoncino di colore bianco.







L’amara scoperta è stata fatta la mattina di Natale dai residenti e proprietari dei veicoli, che hanno allertato le forze dell’ordine. Sul posto, per effettuare tutte le verifiche e i rilievi del caso, si sono recati gli agenti di polizia municipale stabiese, agli ordini del comandante Antonio Vecchione. Non è la prima volta che nei quartieri periferici della città si verificano episodi del genere. In passato anche al Savorito e all’Annunziatella, infatti, i teppisti si sono divertiti a danneggiare automobili e veicoli vari.







Mentre risalgono a poche settimane fa i raid vandalici di piazza Fontana Grande (al rione Acqua della Madonna) dove sono state distrutte due panchine installate dal Comune. Episodi sui quali si sono accesi i riflettori delle forze dell’ordine, che hanno aperto un fascicolo d’inchiesta sulla vicenda.