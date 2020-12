In seguito al fermo indiziario del dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale, ing. Nunzio Ariano, accusato del reato di induzione indebita a dare o promettere utilità, il sindaco di Torre Annunziata Vincenzo Ascione ha firmato mercoledì 30 dicembre, il decreto di azzeramento della giunta municipale.





Appena il 22 dicembre scorso avevamo scritto “Accordo trovato a Torre Annunziata e amministrazione di nuovo in sella, almeno per ora… l’ufficializzazione per la “semi-nuova” Giunta di Ascione… arriverà probabilmente oggi, 22 dicembre, giusto in tempo per concedere a tutti la meritata fetta di panettone o pandoro”.

Non ci eravamo sbagliati su panettone e pandoro. Non avevamo parlato di brindisi di inizio anno. A darci ragione la variabile che non ti aspetti: l’arresto per corruzione di un dirigente comunale.





Il primo cittadino, nella nota diffusa alla stampa ha dichiarato: «Alla luce di quanto accaduto era doveroso assumere, in piena condivisione con le forze di maggioranza, decisioni politico-amministrative importanti, allo scopo di ristabilire un clima di serenità ed affrontare le importanti sfide future fino alla conclusione del mio mandato».

Ha infine ringraziato gli assessori “…che sino ad ora mi hanno affiancato e supportato nell’azione di governo della città”. Per alcuni di essi poco più di una settimana.