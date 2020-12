Vincenzo Milucci torna al Napoli. Il laterale classe ’92 riprende il suo cammino con il club partenopeo interrotto la passata stagione. Conclusa la parentesi con il San Giuseppe ha riabbracciato gran parte dei suoi ex compagni di squadra con un gruppo rinnovato e più forte.

Le dichiarazioni del calcettista

“Sono molto contento di tornare in questa grande società, purtroppo l’anno scorso non siamo riusciti a coronare il sogno promozione per i motivi ben noti, ora voglio insieme ai miei compagni raggiungere questo traguardo. Non ho giocato molto, sto recuperando il pieno della forma e sarà un altro Enzo Milucci. Per noi, napoletani, vestire questa maglia dà una carica e una marcia in più. Sarà l’anno della ribalta e delle soddisfazioni”.