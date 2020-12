Stamattina gli agenti del Commissariato di Sorrento, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno effettuato un controllo presso l’abitazione di un giovane in via Cristoforo Colombo a Massa Lubrense.





Nella casa hanno rinvenuto, nascosta in un deposito, una busta contenente 58 grammi circa di marijuana, materiale per il confezionamento della droga, 12 botti pirotecnici artigianali e 16 petardi “super cobra” illegali poiché privi della classificazione.

Marco Russo, 20enne di Vico Equense con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e denunciato per fabbricazione o commercio abusivi di materie esplodenti.