Tanto tuonò che piovve, e l’ultimo tuono, legato allo scandalo della mazzetta al dirigente e all’azzeramento della giunta appena composta dal sindaco Ascione, è stato certamente più che determinante. Il Partito Democratico oplontino è stato commissariato.

Una decisione che era nell’aria già da un bel po’. E così il segretario regionale Leo Annunziata e quello provinciale Marco Sarracino alla fine hanno deciso di lasciare il partito a Torre Annunziata nelle mani di Paolo Persico.







Per i vertici sovracomunali dei democrat si è trattato di una scelta ormai inevitabile dettata dalla necessità di assicurare una guida di garanzia, evitando eccessive contrapposizioni con l’obiettivo di ricostruire, in tempi brevi, le condizioni per un funzionamento pieno e condiviso degli organismi e di affrontare la delicata situazione che si è determinata in città.

Per Paolo Persico si tratta di un nuovo tentativo di ricompattare il Pd torrese e provare a trovare una via di intendimento comune tra le diverse correnti interne al fine di affrontare le future e a questo punto prossime sfide che necessariamente si presenteranno.





Era stato proprio Persico a rappresentare il partito nelle riunioni per la formazione dell’ultima giunta torrese prematuramente azzerata.

A oggi resta solo un dubbio: perchè Vincenzo Ascione ha azzerato la giunta? Perchè punire la politica per quanto fatto da un dirigente comunale? Potrebbe sembrare un autogol, come già sussurrato da qualcuno, una intrinseca ammissione di colpa.

Filippo Raiola