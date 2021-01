I dati riportati oggi sono relativi al primo dell’anno giorno festivo per antonomasia e quindi tamponi lavorati in numero minimo: 3.209, ieri, in relazione al 31 dicembre, erano stati 20.458 i test analizzati in Campania.

I nuovi positivi riscontrati sono stati troppi in termini percentuali: 392. Gli asintomatici riportati nel bollettino odierno sono 344, mentre i sintomatici sono 48 con i classici sintomi del Covid19.





Il rapporto tra i nuovi positivi e i tamponi effettuati segna un anomalo balzo verso l’alto raggiungendo il 12.21%, ieri era a 8.47%, quasi quattro punti in più rispetto a ieri. Certo è che, come evidenziato già in passato e stando ad un’analisi sullo storico dei risultati, quando i tamponi calano quasi sempre la percentuale dei positivi tende a salire. In Campania il trend degli ultimi giorni era già in salita, oggi le due variabili hanno determinato un innalzamento percentuale di certo inatteso e sicuramente anomalo.

Intanto in tutta Europa salgono i contagi, in Italia pur calando i nuovi positivi e i decessi, aumenta il tasso di positività, cioè la percentuale tra tamponi lavorati e positivi riscontrati. La Campania quindi è pienamente in linea con la situazione nazionale.









I contagi in Campania negli ultimi 10 giorni:

Martedì 22 dicembre – 5,79% – 1.067 contagiati

Mercoledì 23 dicembre – 5,66% – 1.156 contagiati

Giovedì 24 dicembre – 6,17% – 1.009 contagiati

Venerdì 25 dicembre – 8,35% – 539 contagiati

Sabato 26 dicembre – 9,16% – 310 contagiati

Domenica 27 dicembre – 9,31% – 433 contagiati

Lunedì 28 dicembre – 9,12% – 625 contagiati

Martedì 29 dicembre – 7,75% – 930 contagiati

Mercoledì 30 dicembre – 8,15% – 1.554 contagiati

Giovedì 31 dicembre – 8,47% – 1.734 contagiati

Venerdì 1 gennaio – 12,21% – 392 contagiati





La disponibilità di posti letto nei reparti Covid resta sostanzialmente stabile, oggi sono comunque 1.805 i posti letto disponibili tra pubblico e privato. Scendono ancora i ricoveri in terapia intensiva e la disponibilità di posti letto è oggi di 553.

La percentuale di occupazioni di letti nei vari reparti regionali di terapia intensiva, ad oggi è del 15.09%.









Situazione Clinica

Il totale dei positivi è di 191.799 da inizio pandemia, mentre il totale dei tamponi eseguiti è arrivato a 2.059.031.

I guariti di oggi sono stati 676. In totale da inizio crisi epidemica sono guariti 110.891 pazienti campani.

Sono 29 le persone decedute, di cui 6 nelle ultime 48 ore e 23 deceduti in precedenza ma registrati ieri. Con questi dati le vittime campane giungono a 2.893. Giungono a 2.433 le vittime dal primo ottobre in Campania.

I positivi con sintomi Covid ricoverati negli ospedali campani oggi sono 1.355, rispetto a ieri sono 4 in più. Scendono ancora e sono 99, cinque in meno, le persone ricoverate in Terapia Intensiva, con 13 nuovi ingressi nelle 24 ore.

Aumenta il numero delle persone attualmente positive, che oggi risalgono a 78.015, 313 in meno. Calano anche le persone in isolamento domiciliare che oggi sono 76.561, con una diminuzione di 304 unità.









Questi i dati del contagio provincia per provincia:

– Provincia di Napoli : 116.679 (+429)

– Provincia di Salerno : 25.998 (+7)

– Provincia di Avellino : 8.963 (+11)

– Provincia di Caserta : 35.001 (+59)

– Provincia di Benevento : 4.711 (+11) Il dato riferisce il riepilogo diffuso dalla Protezione Civile comprendente anche casi già noti ma solo ora confermati.





Il contagio in Italia