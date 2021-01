Quando tutto sembrava presagire un ritorno in tempi brevi di Victor Osimhen, arriva la notizia che fa allontanare il rientro dell’attaccante. Il numero 9 del Napoli è risultato positivo al Covid al rientro in Italia dopo le vacanze natalizie.





La società azzurra ha comunicato l’esito del tampone e ha specificato che Osimhen non ha ancora incontrato il resto dei compagni e lo staff tecnico. Questo il testo completo dell’annuncio dell’ufficio stampa partenopeo: ​“La SSC Napoli comunica che il calciatore Victor Osimhen è risultato positivo al tampone naso-faringeo molecolare effettuato ieri pomeriggio al suo rientro dall’estero. Il calciatore è asintomatico e non ha incontrato il gruppo squadra”​.

Dalla Nigeria arrivano testimonianze di un esito negativo al test nella giornata del 30 dicembre, per poi invece risultare positivo in Italia il giorno seguente.

Prima di rientrare a Napoli, Osimhen ha festeggiato il suo ventiduesimo compleanno come documentato da alcune foto e video su Instagram di Golden Michael cantante di musica afro-gospel. Una festa privata in barba alle norme anti-Covid, alla quale hanno partecipato molte persone e nessuna si avvicinava con una mascherina al giocatore, come è visibile sempre su Instagram.





Un comportamento, quello del calciatore, definito irresponsabile dai tifosi e su molti media. Il Calcio Napoli sta pensando ad una eventuale sanzione.

L’ultima presenza del centravanti è datata 1° novembre. Poi è giunto l’infortunio alla spalla patito con la nazionale, che l’ha tenuto lontano dai campi di gioco per due mesi. Si stava tentando di recuperarlo, almeno per la panchina, per il match di campionato contro l’Udinese del 10 gennaio. Ora, con il contagio, bisogna attendere ulteriormente per riprendere gli allenamenti a pieno regime e con il gruppo squadra. È seria la possibilità che Osimhen salti la sfida di Supercoppa Italiana contro la Juventus in programma il 20.

Salvatore Emmanuele Palumbo