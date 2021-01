In una diretta social il sindaco Gianluca Del Mastro ha informato la cittadinanza sugli ultimi dati epidemiologici provenienti dal Centro Operativo Comunale.

L’andamento della curva dei contagi sembra essere in decrescita mostrando dati incoraggianti. Al momento sul territorio pomiglianese risultano 167 positivi di cu 4 ricoverati e stando ai dati provenienti dalla piattaforma regionale sono 190 le guarigioni. Purtroppo c’è anche il dato di un 69enne pomiglianese deceduto in ospedale.

Il sindaco Del Mastro frena sui dati incoraggianti delle ultime settimane e invita alla prudenza evidenziando che bisogna considerare che il calo della positività può essere associato al minor numero di tamponi eseguiti durante le festività.

Nonostante la zona rossa nazionale stabilita con il dpcm natalizio nei giorni precedenti le vigilie di natale e quella del primo dell’anno con il comune in zona arancione, qualche bar cittadino non si è sottratto a servire drink sforando oltre l’orario di chiusura consentito contravvenendo alle regole restrittive. Questi comportamenti avrebbero potuto ledere alla curva dei contagi nelle settimane a venire. Per evitare comportamenti sconsiderati la polizia locale nonostante la carenza d’organico ha vigilato sul territorio intervenendo in maniera tempestiva per evitare gli assembramenti senza grossi problemi per la sicurezza pubblica.

Il comportamento dei pomiglianesi durante le feste natalizie è stato tutto sommato rispettoso, sottolinea Del Mastro, che esorta i cittadini a continuare ad essere prudenti e responsabili rispettando il distanziamento e invitando tutti all’utilizzo costante dei dispositivi di sicurezza. Le prossime settimane saranno decisive, dichiara, dopo che il quadro della curva epidemiologica sarà più chiaro alla luce degli effetti delle festività.

Cinzia Porcaro