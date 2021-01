Un giovane di 28 anni è rimasto ferito a Napoli a causa della caduta di un albero ad alto fusto, probabilmente determinata dal maltempo.

Fortunatamente una tragedia sfiorata tra piazzetta Gagliardi e piazza Cavour. Mancavano una decina di minuti alle 19,00 quando l’albero si è abbattuto sulla carreggiata. In quel momento sopraggiungeva il giovane in motorino che tentava di evitare l’improvviso ostacolo paratoglisi davanti, ma veniva colpito dai rami del grosso albero riportando ferite agli arti inferiori.





Stando infatti alle prime ricostruzioni degli agenti della polizia municipale, giunti sul posto insieme a vigili del fuoco e polizia di Stato, il ragazzo è stato trasportato all’ospedale Cardarelli ma non è in codice rosso. per lui oltre alle ferite anche un forte choc che al momento dei primi soccorsi gli avevano provocato una momentanea perdita di memoria sull’accaduto.





L’albero ha causato danni anche ad un edificio e ad una auto, secondo le informazioni delle forze dell’ordine.

Tanta è stata la paura tra residenti e commercianti, i pochi aperti in zona. La caduta improvvisa dell’albero avrebbe potuto provocare danni sicuramente più gravi e forse proprio i divieti imposti dalla zona rossa anno evitato un bilancio ben più drammatico.