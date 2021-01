Oggi la Campania per un giorno ritorna in zona arancione. Le norme nazionali prevedevano una fascia rossa nei giorni festivi e prefestivi fino al 6 gennaio 2021, con solo pochi giorni in arancione. L’ultimo giorno con un allentamento delle restrizioni è appunto il 4 gennaio. Fino alla mezzanotte ritorneranno in vigore le regole per le “zone arancioni”.





Si può circolare, quindi, all’interno del proprio Comune. E nei piccoli Comuni, quelli fino a 5mila abitanti, è consentito anche muoversi in un raggio di 30 km, ma senza poter andare nei Comuni capoluoghi di provincia.

Bar e Ristoranti possono fare solo asporto (fino alle ore 22) e consegne a domicilio senza restrizioni. I negozi sono aperti fino alle ore 21.

Sull’intero territorio nazionale, il 5 e il 6 gennaio si ritornerà in “zona rossa” e si applicheranno le misure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 per le aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto. Dal 7 gennaio, salvo altri provvedimenti, scatterà in Campania la fascia gialla.