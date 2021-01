Sono 10.800 i contagi da coronavirus in Italia resi noti oggi, 4 gennaio, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile diffuso dal ministero della Salute.

Da ieri sono stati registrati 348 morti, che portano il totale a 75.680 dall’inizio dell’emergenza legata al covid.

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 77.993 tamponi. L’indice di positività si aggira attorno al 13,8%. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 2.579, con un calo di 4 unità.

In diminuzione i pazienti ricoverati in terapia intensiva: sono 4 in meno rispetto a ieri nel saldo fra entrate e uscite, con 136 nuovi ingressi registrati oggi. I malati attualmente ricoverati in terapia intensiva sono 2.579, contro i 2.583 di ieri. Nei reparti ci sono invece 23.317 persone, 242 in più di ieri. Aumentano i guariti o dimessi, 16.206, per un totale da inizio pandemia di 1.520.106.

In Veneto 1.682 contagi e 50 morti. Segue l’Emilia Romagna con 1.600 nuovi positivi e 54 decessi. In Sicilia 1.391 casi, nel Lazio 1.334, 863 in Lombardia, 747 in Campania e 631 in Puglia.