Dalla sua pagina social il sindaco Gianluca Del mastro annuncia che a breve verrà realizzato un parco giochi inclusivo in una zona periferica di Pomigliano d’Arco.

L’assessore all’ambiente, parchi e città intelligente Mariangela D’Auria ha ottenuto un finanziamento partecipando ad un bando indetto dalla “Città Metropolitana”, l’avvio dei lavori è stato fissato a breve termine.

Quello che verrà realizzato sarà il primo parco giochi inclusivo nelle zone periferiche ubicato tra Masseria Visone e il Parco Piemonte, strutturato in modo da poter accogliere i bambini diversamente abili e nel contempo possa essere utilizzato da tutti, uno spazio dove non ci siano barriere architettoniche e sociali.





Del Mastro ha dichiarato “Le periferie rientrano nelle nostre priorità cosi come promesso durante la campagna elettorale abbiamo già effettuato altri interventi nelle scorse settimane”.

Infatti il 21 dicembre sono stati avviati i lavori per la costruzione dell’impianto fognario a Masseria Chiaviettieri, da tempo programmati. L’abbandono delle periferie ha generato forti dissapori negli anni passati tra le vecchie amministrazioni e i residenti stanchi di essere gli ultimi trai cittadini, lasciati in condizioni di così forte degrado. I residenti al momento si dicono soddisfatti, ma altri cittadini delle periferie attendono gli interventi programmati per i prossimi anni.





Il giorno 24 dicembre si sono conclusi numerosi lavori “di somma urgenza”, come aveva dichiarato lo stesso sindaco, nel parco Partenope ( ex -219). Ben 20 edifici hanno giovato di interventi d’isolamento termico per rendere le strutture più calde e meno umide. In secondo luogo in molte scuole della zona sono stati effettuati interventi di manutenzione. Il sindaco ribadisce in ogni sua apparizione social che l’intento costante e comune della nuova amministrazione sarà quello di creare una Pomigliano senza cittadini di serie A e cittadini di serie B: gl’ interventi da effettuare su tutto il territorio periferico sono numerosi e sarà pensiero costante dell’amministrazione, in futuro, soddisfare le esigenze anche dei cittadini.

Cinzia Porcaro