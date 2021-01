Il Teatro comunale Tasso è destinatario di un finanziamento di 230mila euro erogato dalla Città Metropolitana di Napoli. Si tratta di fondi che saranno utilizzati dal Comune di Sorrento per l’adeguamento tecnologico della struttura.







“È stata una corsa contro il tempo che ci ha visti produrre la documentazione e la progettazione necessaria in pochi giorni – spiega il sindaco, Massimo Coppola -. Un risultato che evidenzia la capacità del Comune di intercettare risorse provenienti da altri enti, fattore fondamentale soprattutto in tempi difficili come questo. Si tratta di un passo importante per fare del nostro teatro un punto di aggregazione sociale e culturale come ci siamo prefissati nel nostro programma”.