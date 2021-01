L’Amministrazione Comunale, guidata dal Sindaco, Dott. Arcangelo Russo, verso la fine dell’anno scorso, in adesione all’Avviso Pubblico di Città Metropolitana del 7 dicembre, aveva chiesto all’Ingegnere Arcangelo Addeo, Responsabile del Servizio Tecnico Comunale di attivarsi per cogliere l’opportunità di finanziamenti resi disponibili a sostegno di proposte progettuali provenienti dai Comuni dell’Area Metropolitana per la realizzazione e l’adeguamento di parchi giochi inclusivi pubblici.







Con la Determina N. 286 del 15 dicembre 2020 l’UTC provvedeva in merito approvando il “Progetto definitivo del parco Giochi Inclusivo e Acquisto di attrezzature/giochi per l’area a verde pubblico di Via Napoli, denominata “I Giardini di Marzo” e dell’aera circostante la Scuola dell’Infanzia di Via Torino, di proprietà comunale”, dando atto che l’importo complessivo di Euro 37.818,40 derivava dalla somma del previsto finanziamento della Città Metropolitana di Napoli, 34.818,40 e la quota di 3.000,00 Euro cofinanziata con i fondi del Bilancio Comunale con ulteriori.

Con la Determinazione Dirigenziale R. 8997 del 30 dicembre 2020, della Dott.ssa Carmela Miele, il suddetto Progetto del Comune di Mariglianella veniva accolto nell’elenco degli ammessi a finanziamento per la realizzazione ed adeguamento di parchi giochi, per un massimo importo attribuibile pari a 35.000,00.







Prossimamente verrà sottoscritta fra il Comune di Mariglianella e la Città Metropolitana di Napoli apposita convenzione contenete le forme di collaborazione, i reciproci impegni, le procedure di erogazione e di rendicontazione, oltre a quelli di monitoraggio sullo stato di avanzamento dei lavori progettati fino alla completa loro attuazione.

Il Sindaco, Dott. Arcangelo Russo, detentore anche della delega ai Lavori Pubblici, ha espresso «a nome dell’intera Amministrazione Comunale il ringraziamento alla Città Metropolitana di Napoli, al Sindaco Luigi De Magistris, ed alla nostra Consigliera Metropolitana, Dott.ssa Valentina Rescigno, fattivo elemento di questa Amministrazione Comunale, per il riconoscimento di questo finanziamento che ci permetterà di cogliere l’obiettivo del miglioramento della fruibilità e dell’accessibilità dei parchi pubblici in chiave inclusiva, nello specifico “I Giardini di Marzo” di Via Napoli e l’aera circostante la Scuola dell’Infanzia di Via Torino, così contribuendo al benessere cognitivo, fisico, sociale ed emotivo dei bambini e dei ragazzi ed in positiva successiva ricaduta sull’intera Comunità di Mariglianella».