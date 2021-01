“Risaniamo la musica” è il titolo del progetto al centro dell’incontro di questa mattina tra il sindaco Carmine Lo Sapio e Alfonso Todisco, in rappresentanza dell’accademia musicale Artemus.

Giovane e talentuoso direttore d’orchestra con concerti all’attivo in tutta Europa, Todisco si è fatto portavoce di un progetto su larga scala che prevede la realizzazione, non appena possibile, di sei concerti sinfonici, laboratori musicali per i bambini e laboratori di musicoterapia per bambini e ragazzi diversamente abili.







Tutte iniziative culturali che sposano a pieno la linea dell’Amministrazione intenzionata a rilanciare il nome della città di Pompei in Italia e nel Mondo ed offrire, contemporaneamente, una formazione di spessore ai giovani e ai bambini della città.







L’Accademia Artemus, con sede nel cuore di Pompei, è stata fondata dai Maestri Francesco D’Aprea e Alfonso Todisco e svolge progetti didattici con scuole primarie e dell’infanzia sia pubbliche e private.

Fiore all’occhiello dell’Accademia è l’Artemus Ensemble formata da giovani talenti del territorio. L’intenzione sul lungo termine, accolta con favore dal sindaco Lo Sapio è la creazione di un’orchestra sinfonica Pompeiana.

Un progetto innovativo e un’ulteriore occasione di crescita individuale e collettiva.

https://www.facebook.com/watch/?v=391421568831236