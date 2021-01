Fino all’11 gennaio no alle lezioni in presenza per tutte le scuole della Campania. Poi da lunedi’ iniziera’ una ripresa lenta e graduale che verso fine mese potrebbe portare al ritorno in classe degli studenti. La decisione è diventata ufficiale con la firma del Presidente della Regione Vincenzo De Luca sull’ordinanza numero 1 del 2021.

Nel testo è specificato che per i giorni 7, 8 e 9 gennaio restano sospese le attività didattiche in presenza anche per le scuole dell’infanzia e per le prime e le seconde della scuola primaria che fino alle vacanze natalizie erano state praticamente le uniche classi a evitare la Dad.







Il giorno della ripartenza per i più piccoli è l’unico fissato con certezza sul calendario: si ricomincerà a fare lezione dal vivo lunedì 11, mentre per le altre classi della primaria bisognera’ attendere almeno il 17. Sospesa invece fino al 24 gennaio la didattica in presenza per la scuola secondaria di primo e secondo grado (medie e superiori).







Nel resto del dispositivo infine, confermate alcune disposizioni gia’ vigenti nelle precedenti ordinanze come la delega ai sindaci di adottare ulteriori misure di contenimento in caso di situazioni epidemiologiche, comprovate dalle Asl, di particolare gravità. Restano in ogni caso consentite le attivita’ in presenza destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità e viceversa sarà assicurata, su richiesta, la fruizione dell’attività a distanza per gli alunni con situazioni di fragilità proprie o di persone conviventi, del sistema immunitario.