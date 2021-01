È possibile vincere alle slot online? Una domanda che in molti si pongono, e per un fortunato giocatore di Salerno, la risposta è decisamente sì.

Tutte le slot online legali in Italia garantiscono per legge un certo ritorno in premi ai giocatori. Ma quando capitano vincite oltre una certa soglia non si può che restare stupiti. Stiamo parlando infatti di un premio di 83.403 € ottenuto con una puntata di 10 €. La prospera slot machine è Pirate Kingdom Megaways un gioco prodotto dal provider Iron Dog Studios con licenza BTG. Si tratta di una slot a tema pirati in cui a trovare il vero tesoro, per una volta, è stato il giocatore.

Come tutte le migliori slot online legali in Italia, anche Pirate Kingdom è un gioco certificato dall'ADM. Questo vuol dire che è una slot approvata dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che rispetta tutte le leggi italiane in materia di gioco d'azzardo.

Giocare legalmente e vincere

L’identità del salernitano baciato dalla fortuna è top secret, ma si sa che è un giocatore abituale. Si tratta di un iscritto al casinò online Starcasinò, uno dei siti di gioco legali in Italia con licenza ADM. Pur non essendo nuovo a vincite online, l’uomo ha dichiarato che questa è la sua prima somma importante, e che lo ha lasciato senza parole.

Non si tratta di una jackpot slot, ma nonostante ciò Pirate Kingdom Megaways può essere molto generosa. Merito del meccanismo di gioco, che prevede la possibilità di ottenere free spin con rulli bloccati e con moltiplicatori di vincita crescenti. Elementi che possono portare a premi davvero consistenti, come nel caso del fortunato giocatore campano.

Come le migliori slot online presenti nei casinò questa slot ha un RTP di molto superiore a quello imposto dalla legge. Infatti il ritorno in vincite al giocatore supera il 96%. Questo valore indica la percentuale di tutti i soldi giocati che viene restituita ai giocatori sotto forma di premi.

Giocare in sicurezza con le app slot nei casinò virtuali

A causa delle misure restrittive legate alla pandemia da Covid-19, in Campania la vita degli amanti del gioco è diventata più complicata. Anche per questo molti giocatori hanno ripiegato sulle slot online e hanno scoperto i vantaggi di questa modalità di gioco.

In Italia i siti di casinò con le migliori slot online sono oltre 200, e consentono di giocare in tutta sicurezza. Per divertirsi con jackpot slot di tutti i tipi non c’è bisogno di uscire di casa, basta collegarsi dal computer o accedere all’app slot dal proprio smartphone. In tema di distanziamento sociale dunque le slot online sono decisamente le più sicure.

Inoltre i casinò legali sono regolamentati e controllati dall’ADM, rispettano tutti i requisiti imposti dalla legge. Questo vuol dire una gestione accurata dei dati personali, la sicurezza dei pagamenti e di tutte le transazioni, e la sicurezza dei giochi.

Perché scegliere le migliori slot online

Oltre alla comodità di avere tutte le slot a portata di mano, il gioco d’azzardo online presenta diversi vantaggi. Ad esempio i casinò virtuali offrono ai nuovi iscritti slot bonus, promozioni e giri gratis. Questi permettono di cominciare a giocare senza dover versare soldi propri sul conto di gioco.

Inoltre in base a quanto imposto dalla legge italiana le slot online sono di gran lunga più generose rispetto alle slot da bar. Il motivo sta nel valore dell’RTP, che abbiamo già menzionato in precedenza. Mentre per le slot da bar il valore dell’RTP non deve superare il 65%, nelle slot online questo deve essere superiore al 90%. Se si aggiunge il fatto che le migliori slot online hanno RTP superiori al 95%, è facile trarre delle conclusioni.

Tutte le slot online, come quella che ha regalato la vincita straordinaria al giocatore salernitano sono inoltre regolati da un meccanismo chiamato RNG. La sigla sta per Random Numbers Generator, in parole povere si tratta di un algoritmo che garantisce risultati casuali e non prevedibili. Proprio quella imprevedibilità che in questo caso ha cambiato la vita al fortunato giocatore.