Anche al “Castello delle Cerimonie” di Sant’Antonio Abate questa notte è in arrivo la Befana. Come nel resto d’Italia anche al noto albergo ristorante “La Sonrisa”, divenuto famoso per la trasmissione in onda su “Real Time”, la “nonnina” sulla scopa sta distribuendo dolciumi per le persone buone e carbone per chi si è comportato male.







Befana in arrivo al “Castello”

Ad attendere l’Epifania al Castello ci sono la titolare donna Imma Polese e suo marito Matteo Giordano che nelle ultime ore hanno fatto letteralmente impazzire i social network, pubblicando su Instagram post e stories. I due “aspettando” la Befana si sono prima divertiti a preparare crostate alla crema e cioccolato, poi per Matteo è arrivata una gradita sorpresa in camera da letto. Poggiata sul suo cuscino c’era la calza preparata da Imma con tanto di cuore. “Entrare nella propria camera da letto – ha detto Matteo ai fan – e trovare la calza preparata dalla propria moglie non ha prezzo”.







L’avvertimento!

Infine donna Imma ha pubblicato sul proprio profilo un post divertente che la mostra proprio nella preparazione della calza per Matteo. A parlare è proprio Imma Polese: “La Befana è arrivata al Castello. E non vi azzardate a scrivere che sono io”. Un avvertimento con la consueta ironia che ha fatto scatenare i fan della coppia.







“In Cucina con Imma e Matteo”

In attesa di riprendere l’attività della struttura interrotta a causa dell’emergenza Covid, e con essa le riprese della più famosa trasmissione “Il Castello delle Cerimonie”, seguito de “Il Boss delle Cerimonie” dopo la scomparsa di don Antonio Polese, padre di Imma, la coppia è impegnata sempre in tv. Donna Imma Polese e Matteo Giordano sono infatti i protagonisti di “In Cucina con Imma e Matteo”, in onda su “Food Network Italia”. Nel format i due raccontano e cucinano piatti tipici della cucina napoletana.