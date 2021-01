Situazione Covid in Campania altalenante da alcuni giorni per quel che riguarda la percentuale tra tamponi effettuati e nuovi positivi riscontrati. Oggi il rapporto torna nuovamente a scendere e si ferma al 9,26%, ieri era salito a 11,07%.

Sono 688 i nuovi positivi riportati nel bollettino odierno e riferito alla giornata di ieri 4 gennaio. Di questi gli asintomatici riportati nel bollettino odierno sono 648, mentre i sintomatici sono 40. Sono stati 7.425 i tamponi processati in Campania il 4 gennaio, ancora pochi rispetto ai giorni precedenti alle festività natalizie.









Sono in pieno svolgimento le vaccinazioni sul personale medico ospedaliero in Campania con l’anti coronavirus Pfizer/BNT. Secondo i dati del Commissario Straordinario per l’Emergenza e il Ministero della Salute, sono 16.602 le persone già vaccinate in Campania (dato rilevato alle 14.39 del 5 gennaio 2021), pari al 49% delle 33.870 dosi disponibili.

Intanto, ancora per la giornata di domani, 6 gennaio, la Campania resterà in fascia rossa come il resto d’Italia. Dal 7 per 48 ore il ritorno in zona gialla. Data la risalita della curva epidemica in molte regioni, il Governo ha disposto un nuovo piano “a colori” portando tutta la nazione in “arancione” nei fine settimana.









I contagi in Campania negli ultimi 10 giorni:

Venerdì 25 dicembre – 8,35% – 539 contagiati

Sabato 26 dicembre – 9,16% – 310 contagiati

Domenica 27 dicembre – 9,31% – 433 contagiati

Lunedì 28 dicembre – 9,12% – 625 contagiati

Martedì 29 dicembre – 7,75% – 930 contagiati

Mercoledì 30 dicembre – 8,15% – 1.554 contagiati

Giovedì 31 dicembre – 8,47% – 1.734 contagiati

Venerdì 1 gennaio – 12,21% – 392 contagiati

Sabato 2 gennaio – 9,65% – 619 contagiati

Domenica 3 gennaio – 11,07% – 747 contagiati

Lunedì 4 gennaio – 9,26% – 688 contagiati





Resta sostanzialmente stabile il numero di ricoveri nei reparti Covid: aumentano a 1.788 le disponibilità di posti letto tra pubblico e privato. Un ricovero in più rispetto a ieri in terapia intensiva e la disponibilità di posti letto è oggi di 555.

La percentuale di occupazioni di letti nei vari reparti regionali di terapia intensiva, ad oggi è del 14.78%.









Situazione Clinica

Il totale dei positivi è di 193.853 da inizio pandemia, mentre il totale dei tamponi eseguiti è arrivato a 2.079.610.

Salgono ancora i guariti che oggi sono stati 1.792. In totale da inizio crisi epidemica sono guariti 114.518 pazienti campani.

Sono 33 le vittime accertate con il report quotidiano, 11 deceduti nelle ultime 48 ore e 22 deceduti in precedenza ma registrati ieri. Con questi dati le vittime campane giungono a 2.975 da marzo. Giungono a 2.515 le vittime dal primo ottobre in Campania.

I positivi con sintomi Covid ricoverati negli ospedali campani oggi sono 1.372, rispetto a ieri sono 5 in meno. Sono 97, uno in più, le persone ricoverate in Terapia Intensiva, con 10 ingressi nell’ultimo giorno.

Cala il numero delle persone attualmente positive, che oggi scendono di 1.137 unità e sono a 76.360. Calano anche le persone in isolamento domiciliare che oggi sono 76.024 74.891, con una diminuzione di 1.133 unità.









Questi i dati del contagio provincia per provincia:

– Provincia di Napoli : 117.831 (+358)

– Provincia di Salerno : 26.530 (+135)

– Provincia di Avellino : 9.035 (+26)

– Provincia di Caserta : 35.309 (+136)

– Provincia di Benevento : 4.813 (+28) Il dato riferisce il riepilogo diffuso dalla Protezione Civile comprendente anche casi già noti ma solo ora confermati.





Il contagio in Italia