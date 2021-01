In Europa autorizzato il secondo vaccino anti-Covid. Dopo quello Pfizer/Biontech il 21 dicembre scorso, da oggi anche il vaccino dell’azienda americana Moderna potrà essere commercializzato per combattere il coronavirus.

“L’Ema ha raccomandato la concessione di un’autorizzazione all’immissione in commercio condizionata per il vaccino anti Covid-19 di per prevenire la malattia nelle persone a partire dai 18 anni di età. Questo è il secondo vaccino Covid-19 che l’Ema ha raccomandato per l’autorizzazione”. Così si legge nella nota emessa dalla stessa Agenzia europea del farmaco.





“Il Comitato per i medicinali ad uso umano (Chmp) dell’Ema ha valutato accuratamente i dati sulla qualità, sicurezza ed efficacia del vaccino e ha raccomandato per consenso la concessione di un’autorizzazione all’immissione in commercio condizionale formale da parte della Commissione europea”.

“Buone notizie per i nostri sforzi di dare più vicini contro il Covid agli europei. L’Ema ha valutato che il vaccino di Moderna è sicuro ed efficace. Adesso lavoriamo a tutta velocità per approvarlo e renderlo disponibile in Ue”, scrive in un post su Twitter la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen commentando il via libera.

“Questo vaccino ci fornisce un altro strumento per superare l’attuale emergenza – ha dichiarato Emer Cooke, direttore esecutivo dell’Ema – Questa seconda raccomandazione positiva del vaccino, a poco meno di un anno da quando l’Oms ha dichiarato la pandemia, è una testimonianza degli sforzi e dell’impegno di tutti i soggetti coinvolti. Come per tutti i medicinali – ha proseguito Cooke – monitoreremo da vicino i dati sulla sicurezza e l’efficacia del vaccino. Il nostro lavoro sarà sempre guidato dalle prove scientifiche e dal nostro impegno a salvaguardare la salute dei cittadini dell’Ue”.





Anche dall’Italia commenti positivi per questa ulteriore svolta contro la lotta al coronavirus: Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha così commentato su Facebook: “L’Agenzia europea del farmaco ha appena approvato il vaccino Covid Moderna. La sfida è ancora dura, ma quello di oggi è un altro importante passo avanti contro il virus”.

La Commissione Tecnico Scientifica dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) si riunirà domani, 7 gennaio per esaminare il dossier sull’autorizzazione all’immissione in commercio in Italia e definire le modalità di utilizzo nel Servizio sanitario nazionale.

Arrivano i rinforzi, quindi, dopo due giorni di discussioni e verifiche, proprio mentre la Pfizer/Biontech aveva dichiarato di non riuscire a far fronte alle richieste. Il vaccino di Moderna era già stato autorizzato dalla Food and Drug Administration, l’agenzia del farmaco americana, il 18 dicembre e sempre per i maggiori di 18 anni.







Come funziona il vaccino di Moderna

Il vaccino “mRNA1273” sviluppato da Moderna in collaborazione con il National Institute of Allergy and Infectious Diseases ‘(NIAID) diretto da Anthony Fauci, come quello di Pfizer BioNTech, è a base di Rna.

Si tratta di una tecnologia particolarmente innovativa che vede il suo debutto ufficiale proprio con i vaccini anti Sars-CoV2.

Il vaccino contiene istruzioni genetiche per costruire una proteina del coronavirus, nota come spike. Quando viene iniettato nelle cellule, il vaccino fa sì che queste producano proteine che poi vengono rilasciate nel corpo e provocano una risposta dal sistema immunitario.





Nel corso delle sperimentazioni, che sono state condotte su un campione di 30.000 persone arruolate il 22 ottobre 2020 negli Stati Uniti, i ricercatori hanno somministrato due dosi di vaccino a distanza di 28 giorni l’una dall’altra.

Il vaccino ha dimostrato di essere molto efficace nel contrastare le infezioni da Sars-CoV 2 (il 94,5 per cento) e di inibire ogni forma grave della malattia con un’efficacia del 100 per cento.

Il vaccino Covid-19 di Moderna è conservato congelato ad una temperatura fra -25° a -15°C. Può essere conservato fino a 30 giorni ad una temperatura fra 2° e 8°C prima del primo utilizzo. I flaconi ancora non utilizzati si conservano fino a 12 ore ad una temperatura fra 8° e 25°C.