Stop interventi tampone, via alla programmazione strutturale ed alle opere fondamentali per il cimitero vecchio della strada Napoli. Il 21 dicembre scorso la giunta comunale ha dato il via libera all’iter che farà partire un intervento che riguarderà tutte le infrastrutture del cimitero vecchio in particolare modo i sottoservizi della struttura.







“L’intento – ha dichiarato il sindaco stabiese Gaetano Cimmino – è quello di realizzare interventi di manutenzione straordinaria con particolare riguardo ai sottoservizi: rete fognaria, rete idrica, impianto elettrico, ripavimentazione dei viali”.

L’intervento è reso possibile dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri datato 17 luglio 2020 che, nella parte riguardante gli investimenti da destinare ad immobili o edifici pubblici, ha destinato al Comune di Castellammare di Stabia una cifra di circa 65mila euro all’anno dal periodo del 2020 al 2023 per un totale complessivo di oltre 261mila euro.







Gli stabiesi dunque si preparano ad accogliere la struttura cittadina cimiteriale “nuova” che sarà più adeguata e conforme alle esigenze cittadine, una struttura in linea alle politiche adottate per la viabilità cittadina e il verde pubblico dall’amministrazione attuale.

Ivano Manzo