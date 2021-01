Nella gara delle ore 14,30 del decimo turno del girone H di Serie D i campani ottengono un pari al ‘Monterisi’ di Cerignola e rimangono in vetta alla classifica in concomitanza col Casarano a quota 19 punti. La prima frazione di gara si apre coi gialloblù locali che si portano in vantaggio e lo amministrano fino al termine del primo tempo. Al 9’ tiro cross di Achik in area ma Scarano para senza problemi. Dopo sei giri di lancette Leonetti liberato al tiro in area si fa sbarrare conclusione da Masullo. Al 23’ il fantasista dei padroni di casa prova a sorprendere Scarano direttamente da calcio d’angolo ma quest’ultimo smanaccia in corner di pugni.







Dopo centoventi secondi punizione dalla trequarti di Achik spizzata di testa di Leonetti per Syku che di testa a porta vuota sigla il vantaggio della compagine locale. Al 30’ l’attaccante cerignolese tenta il jolly vincente con un pallonetto su azione personale ma il numero uno degli ospiti para senza problemi. A cinque minuti dal termine del primo tempo Maranzino ci prova da fuori area ma Chironi para in due tempi. Al 43’ Russo dribbla Lamonica e dal limite dell’area ci prova ma termina al lato di poco fuori. Il primo tempo termina con la punizione di Achik dalla corsia sinistra ma trova la deviazione in corner di Scarano. La ripresa si apre col tiro da centrocampo di Amoabeng che esce alto sopra la traversa. Al 57’ Achik si accentra in area di rigore e con un preciso rasoterra prova a sorprendere Scarano che si distende senza pensieri.

Dopo sessanta secondi Leonetti suggerisce per Tedesco che controlla in area ma trova la miracolosa deviazione in angolo di Cacace. Al 66’ Leonetti dal limite dell’area ci prova di destro ma trova la deviazione di Masullo. Alla mezzora arriva il pari dei costieri: contatto falloso di Russo sul subentrato Cassata, è rigore che Cacace trasforma spiazzando Chironi. A cinque minuti dal termine della gara Camara serve in area Procida che di testa ci prova ma il suo montante esce altissimo.







L’incontro finisce con un pareggio tra gli uomini di mister Pazienza e i rossoneri. La striscia positiva di tre pari consecutivi dei ragazzi di mister Fusco e il rendimento costellato anche da una sconfitta nelle ultime quattro gare disputate dal ritorno in campo dopo due mesi di astinenza, l’apertura del nuovo anno coinciso con lo stesso risultato di quello appena concluso e il ritorno al gol di Cacace sono accorgimenti da limare già nel prossimo impegno in programma domenica 10 allo stadio ‘Italia’ contro il Portici per cercare di portare a casa l’intera posta in palio e con la speranza di rinsaldare in solitaria la vetta della graduatoria.

Nelle ultime ore c’è da registrare da parte del direttore sportivo Amodio l’acquisto di tre elementi nuovi nel gruppo squadra: l’ingaggio del giovane portiere Ludovico Del Sorbo a titolo definitivo dalla Salernitana, l’innesto del diciottenne centrocampista Marino Grimaldi in prestito dalla Juve Stabia e il tesseramento del centrocampista classe 1997 Matteo Langella dal Savoia.

Adriano Napoli