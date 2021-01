E’ disponibile in radio e in digitale “FIDATI DEI TUOI SOGNI” (distribuito da MegaDischi – PMS Studio), il nuovo singolo del tenore e scrittore CRIS LA TORRE, artista bolognese che vanta 20 anni di carriera e centinaia di performance sui palcoscenici dei più prestigiosi teatri d’opera del mondo.

Prodotto e arrangiato da Rod Mannara con la partecipazione di Katia Foschi (primo corno del Teatro Comunale di Bologna), “Fidati Dei Tuoi Sogni” rappresenta un connubio fra elementi classici e pop e far riflettere sul valore dei sogni da realizzare, soprattutto per i giovani aspiranti artisti che puntano a costruire il proprio futuro.







Con questo progetto Cris La Torre vuole trasmettere un forte messaggio di speranza a tutti i lavoratori dello spettacolo: solamente stimolando e incoraggiando la capacità di espressione e la creatività dei giovani, puntando sulla loro naturale propensione alla bellezza e quindi all’arte, sarà possibile costruire un futuro migliore.

«Nel mondo di oggi, dove è ancora vincente l’idea del supereroe indistruttibile inventato al cinema e del “macho man”- dice Cris La Torre – simbolo di forza e di potere che non conosce la paura, la mia canzone parla di eroi vincibili cioè fragili, umili, con tutti i pregi e i difetti insiti nell’uomo, quindi sicuramente più vicini alla realtà. Eroi con un cuore sensibile come quello dei poeti e dei bambini, proteso alla bellezza, alla creatività e alle innumerevoli forme dell’arte».







Cris La Torre, è un tenore e scrittore bolognese classe 1974. Nel corso della sua ventennale carriera operistica si è esibito nei più prestigiosi Teatri del mondo (tra i quali Teatro alla Scala, l’Opera di Roma, la Opernhaus di Zurigo, La Monnaie di Bruxelles), debuttando in una quarantina di titoli operistici, fra cui dieci prime rappresentazioni assolute e alcune prime esecuzione mondiali e nazionali (tra i quali la sinfonia “The Passion of Christ” di John Debney e l’opera contemporanea Divorzio all’italiana di Giorgio Battistelli). Nel 2010, dopo l’invito di Andrea Mingardi per cantare il celebre brano “Caruso” all’Unipol Arena di fronte a Lucio Dalla, conosce e intraprende una collaborazione con il produttore Fio Zanotti. Nel 2015, insieme a lui debutterà come autore al Festival di Sanremo con la canzone in gara “Voce”, interpretata da Lara Fabian.







Nel 2017 pubblica il suo primo album pop “Tempo presente”, scritto insieme al compositore e pianista Paolo Zavallone, prodotto e arrangiato da Roberto Costa e dal discografico Michele Mondella. Unitamente alla carriera di cantante lirico Cristiano ha affiancato anche quella di scrittore, pubblicando alcune opere di poesia, narrativa e alcuni volumi di successo sulla storia del melodramma italiano. Promotore della cultura e di giovani talenti, Cristiano Cremonini è stato fondatore e presidente di diverse opere e premi come il “Progetto Cultura Teatro Guardassoni”, il “Concorso lirico internazionale Città di Bologna”, ma soprattutto il “Premio Giuseppe Alberghini” di cui è ideatore e direttore artistico.

Volto a sostenere e valorizzare i giovani talenti che risiedono o studiano in Emilia-Romagna, è oggi diventato la più grande competizione musicale della Regione. Ad aprile 2020, in pieno lockdown, esce il nuovo singolo “Dalla finestra di Lucio” un brano che prodotto e arrangiato da Rod Mannara in collaborazione con Ricky Portera è liberamente ispirato ad una lettera di Lucio Dalla. Il video ambientato a Bologna vede apparire Lucio, impersonato dal suo sosia come uno spirito guida sapiente, affacciato ad una finestra, ponte ideale fra la terra e il cielo.