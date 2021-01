FF Napoli calcio a 5 giocherà questo sabato in casa contro il Futsal Polistena. Le parole di Turmena

Il prossimo match della FF Napoli calcio a 5 sarà contro il Futsal Polistena. La 13° giornata del Campionato nazionale serie A2, girone D si terrà nel Palazzetto dello sport Caduti sul lavoro, sabato 9 gennaio ore 17.00, a porte chiuse.

Il periodo delle festività ha accorciato le distanze tra la prima e la seconda del girone D di serie A2. Il Polistena ha pareggiato i conti con le partite recuperate e adesso ha lo stesso numero di gare giocate del Napoli. Sette vittorie e un solo pareggio alla prima giornata, contro l’Orsa Viggiano, per i calabresi che, da calendario, per chiudere il giro di boa, dovrebbero affrontare ancora Messina in trasferta e il Bernalda in casa. Per gli azzurri, a punteggio pieno, mancano i match con il Regalbuto a Cercola e con il Gear Siaz fuori casa.

Ci sono tutti i presupposti per assistere ad una gara di assoluto valore.

Le dichiarazioni del giocatore Luis Turmena

“Speriamo prima di tutto che sia un anno diverso da quello trascorso e che tutti possano fare ciò che vogliono. E’ la gara che stanno aspettando, i nostri avversari hanno disputato un eccellente girone d’andata e noi non dobbiamo fare altro che mettere in campo quello che fino ad ora ci ha portati al comando della classifica e prenderci i tre punti.

Pensiamo solo alla gara di sabato, ma c’è un girone di ritorno da giocare. Il Polistena è forte fisicamente, difende bene, noi siamo un gruppo che fatto grandi passi in avanti e abbiamo la mentalità per affrontare tutte le sfide. E’ un peccato, lo diciamo sempre, ma sappiamo che anche questa partita la vedranno in diretta e saranno al nostro fianco”.