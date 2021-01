Purtroppo tornano a calare i tamponi analizzati in Campania. Calano i tamponi e sale la percentuale tra tamponi processati e nuovi positivi riscontrati, il cosiddetto “tasso di positività”.

Sono stati 8.889 i tamponi processati nella giornata di ieri 7 dicembre, ancora 3mila in meno rispetto al giorno precedente quando erano stati 11.930.







Calano i tamponi e calano ovviamente anche i positivi che oggi risultano essere 984. Dei nuovi positivi sono 909 gli asintomatici riportati nel bollettino, mentre 75 sono coloro che hanno mostrato i sintomi Covid.

In base a questi numeri il tasso di positività torna a salire fino all’11,07%, ieri era al 8.81% ed era già in salita dato che il giorno precedente risultava essere al 7,93%.







I contagi in Campania negli ultimi 10 giorni:

Martedì 29 dicembre – 7,75% – 930 contagiati

Mercoledì 30 dicembre – 8,15% – 1.554 contagiati

Giovedì 31 dicembre – 8,47% – 1.734 contagiati

Venerdì 1 gennaio – 12,21% – 392 contagiati

Sabato 2 gennaio – 9,65% – 619 contagiati

Domenica 3 gennaio – 11,07% – 747 contagiati

Lunedì 4 gennaio – 9,26% – 688 contagiati

Martedì 5 gennaio – 7,93% – 1.366 contagiati

Mercoledì 6 gennaio – 8,81% – 1.052 contagiati

Giovedì 7 gennaio –11,06% – 984 contagiati







Continuano le vaccinazioni in Campania come nel resto della Penisola. Secondo i dati del Commissario Straordinario per l’Emergenza e il Ministero della Salute, dato rilevato alle 10,06 di oggi 8 gennaio 2021, sono 40.121 le persone già vaccinate sulle 67.020 dosi consegnate, il 59,9%. Il Governatore della Campania chiede al Governo forniture per vaccinare 20mila persone al giorno e preannuncia una card elettronica per gli immunizzati.

Da domani, fine settimana in zona arancione. Data la risalita della curva epidemica in Italia, il Governo ha disposto che il prossimo fine settimana, il 9 e il 10 gennaio, sarà appunto in fascia arancione sull’intero territorio nazionale.

Torna a salire il numero di ricoveri nei reparti Covid e di conseguenza diminuiscono ancora a 1.765 le disponibilità di posti letto tra pubblico e privato. In terapia intensiva e la disponibilità di posti letto diminuisce di alcune unità ed è oggi di 552.

La percentuale di occupazioni di letti nei vari reparti regionali di terapia intensiva, ad oggi è del 15.24%.









Situazione Clinica

Il totale dei positivi è di 197.255 da inizio pandemia, mentre il totale dei tamponi eseguiti è arrivato a 2.117.641.

Nuovo boom di guariti, oggi sono 2.151 i pazienti che hanno vinto il Covid. In totale da inizio crisi epidemica sono guariti 119.030 pazienti campani.

Sono 46 le vittime accertate con il report quotidiano, 6 deceduti nelle ultime 48 ore e 40 deceduti in precedenza ma registrati ieri. Con queste ultime le vittime campane giungono a 3.079 da marzo. Giungono a 2.609 le vittime dal primo ottobre in Campania.

I positivi con sintomi Covid ricoverati negli ospedali campani oggi sono 1.395, rispetto a ieri sono 10 in più. Sono 100, quattro in più, le persone ricoverate in Terapia Intensiva, con 13 nuovi ingressi nell’ultimo giorno.

Diminiusce il numero delle persone attualmente positive, che oggi scende di 1.213 unità risulta essere di 75.146. Diminuisci anche il numero delle persone in isolamento domiciliare che oggi sono 73.651, con un decremento di 1.227 unità.









Questi i dati del contagio provincia per provincia:

– Provincia di Napoli : 119.624 (+567)

– Provincia di Salerno : 27.344 (+214)

– Provincia di Avellino : 9.056 ( 5)

– Provincia di Caserta : 35.812 (+154)

– Provincia di Benevento : 4.893 (+13) Il dato riferisce il riepilogo diffuso dalla Protezione Civile comprendente anche casi già noti ma solo ora confermati.





Il contagio in Italia