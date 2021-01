Si è conclusa positivamente l’iniziativa promossa dall’Associazione Socio culturale, l’Incrocio delle idee denominata “L’artigianato incontra la solidarietà – Un tuo contributo per aiutarci ad aiutare”.

Con questa iniziativa il sodalizio ha voluto essere presente anche in questa seconda fase dell’epidemia ponendosi il prioritario obiettivo di provare a dare un suo modesto contributo a chi è in difficoltà.

Altro obiettivo quello di dare una possibile continuità alla vita dell’associazione; ben ventitré socie e amiche hanno impegnato il loro stare in casa realizzando manufatti per rendere possibile l’iniziativa.

E’ stato dunque riattivato un laboratorio diffuso, a similitudine di quello intrapreso nella prima fase per la realizzazione delle mascherine.







Manufatti che sono stati messi in mostra, dal 4 dicembre, in un locale ubicato in Corso Vittorio Emanuele II n. 20, che è stato concesso gratuitamente per l’occasione.

Una raccolta fondi, dunque, proveniente dal contributo che hanno offerto i cittadini per questi lavori artigianali che hanno consentito per la maggior parte, di donare cinque tablet all’Istituto Comprensivo Panzini che ne curerà l’affidamento ad alunni bisognosi in considerazione del prolungarsi, purtroppo, della Didattica a distanza.





Una piccola parte dei contributi dei cittadini provenienti da detta attività è stata finalizzata a fare fronte alle spese di gestione dell’associazione che da anni si sostiene solo e solamente attraverso i contributi dei suoi soci e amici dell’associazione.

VOLONTARIE E VOLONTARI CHE HANNO REALIZZATO MANUFATTI NEL CORSO DI QUESTA PANDEMIA, PER IL PROGETTO PROMOSSO DALL’ASSOCIAZIONE SOCIO CULTURALE L’INCROCIO DELLE IDEE “L’ARTIGIANATO INCONTRA LA SOLIDARIETA’”.

(in ordine alfabetico)

Ilaria Bonocore, Silvana Boschi, Vania Cacace. Giuseppina Cavallaro, Viviana Celano, Giovanna Cerchia, Lucia Cervone (Gaeta), Titti Coi (Taranto), Rosa D’Apice, Annamaria Di Martino, Irina Guerassimovic, Francesca Ingenito, Giulia Lengellotti, Alfredo Macchiaverna, Giovanna Massafra, Tilde Merone, Giuliana Mura, Fiorenza Parmentola, Genoveffa Passaro, Daniela Rosa Rosa, Annamaria Sansone, Teresa Sansone, Angela Santoro.