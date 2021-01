A Mariglianella, in tempi record, nel pomeriggio di giovedì 7 gennaio 2021 ha avuto inizio l’attività del “Centro Tamponi Covid-19”. Giusto un mese dopo l’avvenuto sopralluogo ed i positivi intenti della ospitante Amministrazione Comunale, guidata dal Sindaco, Dott. Arcangelo Russo, in sinergia con l’ASL Napoli 3 Sud, avente il Dottore Alessandro Auriemma come Facente Funzione del Direttore Sanitario del Distretto n. 48 di Marigliano con il collaboratore, l’Assistente Amministrativo Mimmo Ottaiano. E’ stata così resa operativa, come promesso, la sede per l’esecuzione di tamponi nella lotta di contenimento della Pandemia da Covid-19 la cui diffusività richiede una diagnosi la più rapida e numerosa possibile.







Presso la Casa Comunale, nella mattinata del 6 gennaio 2021, il Responsabile del Servizio Tecnico, Ing. Arcangelo Addeo, ha provveduto alla consegna delle chiavi, al Responsabile dell’USCA dell’ASL Na 3 Sud, Dott. Antonio Castaldo, delegato dal DSFF Dott. Alessandro Auriemma, per l’effettuazione di tamponi antigenici presso gli ampi locali con servizi, al piano rialzato del Centro Polifunzionale Comunale di Via Dante n. 1, messi a disposizione dei MMG/PLS di competenza.

Per questa finalità l’ASL Na 3 Sud, Distretto 48 di Marigliano, ha coinvolto nella virtuosa rete sanitaria i medici di base delle Aggregazioni Funzionali Territoriali: AFT di Brusciano e Castello di Cisterna, con il coordinatore, Dottore Antonio Mercogliano; AFT di Marigliano, Mariglianella e San Vitaliano, con il coordinatore, Dott. Rosario Esposito, per lo screening sui loro assistiti.

Ad ogni seduta, rigorosamente su appuntamento per messaggio telefonico, verranno complessivamente effettuati all’incirca un centinaio di tamponi, come è stato fatto nel pomeriggio di apertura, del 7 gennaio, dalle ore 17.00 alle 19.00, attraverso i medici dell’ASL Na 3 Sud, Distretto 48 di Marigliano, il Responsabile USCA, Dott. Antonio Castaldo, insieme alla Dott.ssa Valentina Coluccino ed al Dott. Francesco Mazia.







Il Sindaco, Dott. Arcangelo Russo, ha espresso “a nome mio personale e di tutta l’Amministrazione Comunale, l’augurio di buon lavoro a tutta l’equipe della Sanità Pubblica dell’Asl Na 3, al Responsabile dell’USCA Dott. Antonio Castaldo, con la Dott. Valentina Coluccino e Dott. Francesco Coluccino e ai medici di base delle diverse AFT. Questa è una collaborazione storica data l’emergenza sanitaria pandemica Covid-19 che vede la nostra Amministrazione Comunale, anche in questo caso, garantire una produttiva collaborazione nella filiera istituzionale, fra l’Ente Comune di Mariglianella e l’ASL Napoli 3 Sud, Distretto n. 48 di Marigliano, che si è concretizza con l’uso degli ampi ed attrezzati spazi del Centro Polifunzionale Comunale di Via Dante n. 1. Insieme sconfiggeremo questa pandemia, confidando anche sulla continuità dei corretti comportamenti di ogni cittadino: rispetto del distanziamento interpersonale, evitando gli spostamenti inutili, indossando la mascherina, lavandosi le mani ed usando il gel igienizzante.”

Lo stesso Sindaco Russo, ha conclusivamente esplicitato “la volontà di questa Amministrazione Comunale a rendere disponibili gli stessi locali, per i successivi momenti di somministrazione del vaccino alla popolazione che sempre con la competente ASL si dovrà quanto prima effettuare”.