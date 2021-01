Intanto, sul territorio nazionale si registra un incremento del nuovo contagio nelle ultime 24 ore. Si sfiorano i 20mila casi, per la precisione 19.978 nell’ultimo giorno. La situazione nelle varie regioni è la seguente: 3.100 positivi in più in Veneto, 2.506 in Lombardia, 1.839 in Sicilia, 1.790 in Emilia Romagna, 1.543 nel Lazio, 1.532 in Piemonte e 1.499 in Puglia.

Da ieri sono stati registrati altri 483 morti che portano il totale a 78.394 dall’inizio dell’emergenza legata all’epidemia di Covid-19. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 172.119 tamponi. Il tasso di positività è all’11,6%. Diminuiscono i ricoverati con sintomi: oggi nei reparti ospedalieri ci sono 53 pazienti in meno di ieri, in totale sono 23.260. I ricoverati in terapia intensiva sono 6 in più di ieri. In totale i pazienti in rianimazione sono 2.593.

Il Ministero si prepara ad inasprire le misure di contenimento nelle regioni con maggiore concentrazione di casi. La Campania lunedì tornerà nella fascia gialla fino al 15 gennaio.