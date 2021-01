Nel tardo pomeriggio del 7 gennaio negli uffici comunali è stata recapitata al neo sindaco Gianluca Del Mastro una busta sospetta. Al suo interno un proiettile e una frase intimidatoria: “Dimettiti, stammi a sentire”.

Il primo cittadino ha subito informato le forze dell’ordine. La denuncia ha fatto scattare immediatamente le indagini di routine, a condurre l’operazione il Comandante dei carabinieri Valerio Scappaticci. Per il momento si sa solo della denuncia a carico d’ignoti, le indagini sono blindate dal segreto d’ufficio e nessun’altra dichiarazione è stata rilasciata.







Anche durante la recente campagna elettorale Del Mastro è stato oggetto di atti minatori, lo ha reso noto solo adesso in un messaggio alla cittadinanza dalla sua pagina social in cui ha dichiarato: “Non è la prima volta che sono vittima di intimidazioni, adesso però ho deciso di rendere pubblica la vicenda affinché i cittadini sappiano quello che sta accadendo”. Poi conclude il suo post con un forte ringraziamento alle forze dell’ordine per il lavoro svolto e a tutte le forze politiche pomiglianesi, comprese quelle delle opposizioni che si sono strette intorno al primo cittadino in un abbraccio solidale mettendo da parte per un attimo le divergenze partitiche.

Gli alleati di governo hanno espresso il loro rammarico per un atto criminale così vergognoso, il vicesindaco Eduardo Riccio a sostegno del sindaco ha rilasciato una dichiarazione con un messaggio univoco: “Continueremo a lavorare con forza e determinazione per il bene della città nel pieno rispetto dei principi di trasparenza e legalità senza che atti così vergognosi possano influenzare l’azione di governo che stiamo portando avanti”.





Anche la vicepresidente del consiglio regionale Valeria Ciarambino, a nome del M5S che ha fortemente sostenuto la candidatura di Del Mastro, ha espresso la sua vicinanza e solidarietà dalla sua pagina social dichiarando: “Le vili minacce di cui è stato oggetto il sindaco di Pomigliano non fermeranno le azioni di un amministrazione, che fin dal suo insediamento ha invertito una tendenza decennale, operando con provvedimenti e iniziative nella direzione della trasparenza e della legalità”. E conclude sottolineando che “Il lavoro svolto in questi mesi da Del Mastro in silenzio e a testa bassa ha dato fastidio a qualcuno, non saranno le minacce di pochi vigliacchi e qualche proiettile recapitato in busta a fermare il processo di cambiamento, il sindaco Del Mastro sa che potrà contare sempre su tutti noi, sia nella veste di cittadini che di esponenti delle istituzioni”.





Forte anche la voce dell’opposizione. Il consigliere Maurizio Caiazzo ex candidato a sindaco della destra cittadina dichiara la sua piena solidarietà al sindaco definendo vile l’atto intimidatorio ai danni di Del Mastro. Anche il giovane vicepresidente del consiglio Salvio Coppola ha definito un atto vile quello subito dal sindaco: “Un’offesa imperdonabile e una minaccia nei confronti dei cittadini tutti”.

Non è mancato il supporto dell’ex competitor Elvira Romano che ha dichiarato: “Siamo dinnanzi a episodi gravissimi rispetto ai quali la politica le istituzioni devono reagire con fermezza, Del Mastro è il sindaco di tutta la città e come tale va tutelato e rispettato”.

Cinzia Porcaro