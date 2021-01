“Dopo le festività natalizie confesso – dichiara il sindaco Vincenzo Cuomo – che nutrivo non poche preoccupazioni sulla evoluzione dei contagi nella nostra Città anche in considerazione delle norme nazionali che hanno consentito lo shopping del 21 e 22 dicembre e dell’altissima densità di avventori presenti nella nostra Città in quei giorni.

Temevo un aumento del numero dei contagi, quantomeno in termini percentuali, che invece al momento non è stato rilevato”.





Dalle rilevazioni relative ai flussi comunicati dalla Regione al sindaco, nella prima settimana del 2021 nei giorni dal primo al 7 gennaio 2021 sono stati registrati 449 i tamponi effettuati a cittadini di Portici con 19 nuovi contagiati. La percentuale di positivi sul numero di tamponi del 4,2% con un numero di guariti stazionario.

L’Unità Operativa Prevenzione Collettiva dell’ASL NA3 Sud con una nota del 7 gennaio ha comunicato che le persone positive al Covid-19 residenti o domiciliate a Portici risultano essere 65 per una percentuale di positivi sulla popolazione residente pari allo 0,12%.





Dal 7 gennaio sia per i piccoli sia per i grandi è ripartita la Didattica a distanza. Come da disposizioni regionali anche nella città di Portici è prevista una ripresa in presenza graduale. Da lunedì 11 gennaio quindi a Portici riprenderanno le attività didattiche in presenza dei servizi educativi e della scuola d’infanzia, delle classi prima e seconda della scuola primaria.

Resta sempre consentita l’attività in presenza per gli alunni con bisogni educativi speciali previa valutazione dell’Istituto Scolastico.