Le persone attualmente positive in città sono 50, un numero contenuto ma significativamente più alto del totale di 33. I 389 tamponi effettuati nell’ultima settimana hanno evidenziato ben 33 nuovi contagi, mentre 16 sono le persone guarite.

Com’era lecito attendersi, il tasso di incidenza – che a metà dicembre era crollato sotto il 3% – ora si attesta attorno agli 8.5 punti percentuali. Il dato è purtroppo destinato a salire nelle prossime ore, quando sarà più chiaro il bilancio del periodo festivo.

La situazione resta sotto controllo, ma gli ultimi rilevamenti rendono necessaria un’accortezza se possibile ancora maggiore per scongiurare il rischio di una terza ondata.

Confermata, come da decisione del Presidente De Luca, da lunedì 11 gennaio la ripresa della DIDATTICA IN PRESENZA per la scuola dell’infanzia e le prime due classi della scuola primaria. Dal 18 gennaio, via libera alle altre classi della scuola primaria, mentre dal 25 gennaio tornano in presenza anche gli studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado.







Da mesi ormai, di concerto con la giunta, San Giorgio si è impegnata a preparare gli istituti scolastici per riaprire in piena sicurezza: abbiamo investito circa 900 mila euro tra risorse comunali e fondi del Miur, realizzando aule più grandi per garantire il necessario distanziamento tra i banchi, abbiamo elevato pareti mobili e creato spazi ex novo, appena inaugurati.

Inoltre San Giorgio ha stanziato altri 15 mila euro da suddividere tra gli istituti perché possano intervenire autonomamente in caso di piccoli interventi di adeguamento.







I dirigenti scolastici hanno stabilito orari d’ingresso e di uscita scaglionati, per evitare assembramenti davanti agli istituti.

La Polizia Municipale e la Protezione Civile hanno concordato interventi davanti alle scuole nei orari di maggiore affluenza.

Inoltre si è previsto stalli riservati agli scuolabus per il trasporto pubblico per stabilire soluzioni più idonee ai flussi scolastici.

Intanto da lunedì 11 gennaio il Governo ha stabilito che la Campania sarà ZONA GIALLA.







Significa: negozi al dettaglio aperti, così come parrucchieri e centri estetici. Nei bar e ristoranti é consentito il servizio al tavolo fino alle 18, l’asporto fino alle 22 e la consegna a domicilio senza limiti. Centri commerciali chiusi nei week end ad eccezione delle attività considerate necessarie (farmacie, parafarmacie, alimentari, lavanderie, edicole e tabaccherie). Resta in vigore il coprifuoco dalle 22 alle 5.

“Potremo quindi pranzare fuori e prendere un caffè al bar – conclude il Sindaco Zinno – Facciamolo nella nostra città e comunque sosteniamo le attività commerciali, ma facciamolo sempre responsabilmente. L’obiettivo deve essere quello di non vanificare gli sforzi e i sacrifici compiuti fino a oggi, la minaccia Covid é ancora concreta. Agiamo con prudenza e dimostriamo ancora una volta di essere una grande comunità. Con il contributo di noi tutti il 2021 sarà l’anno della sconfitta del virus.”