Lunedì sera la Juve Stabia incontrerà il Foggia nel posticipo serale della serie C. Il match si giocherà allo “Zaccheria” in Puglia e sarà trasmesso da Rai Sport (canale 58 digitale terrestre) alle ore 21.00

Il Foggia è in serie positiva da ben 6 turni ( con quattro vittorie di fila) e si sta comportando bene come squadra neopromossa. Attualmente i pugliesi sono quinti, assieme ad altre squadre, con 27 punti e in piena zona playoff. I gialloblù, decimi con 22 punti, ritornano in campo dopo la sosta natalizia visto che l’ultima partita del 2020 non fu giocata contro la Casertana a causa delle molteplici assenze per Covid 19 nella formazione rossoblu’. Il derby sarà recuperato con un turno infrasettimanale.





Questa settimana è iniziata la sessione invernale di calciomercato: gli attaccanti Bubas e Bentivegna hanno lasciato le vespe per trasferirsi in prestito rispettivamente a Cavese e Imolese.

La società stabiese è vigile sul mercato con il ds Ghinassi, pronto eventualmente a chiudere trattative per ingaggiare nuove risorse per le vespe nei vari settori, specialmente a centrocampo e attacco. La difesa gialloblù è la seconda per minor reti subite (13), meglio solo la capolista Ternana con 12. In attacco invece bisogna migliorare visto che i gialloblù hanno realizzato solo 16 reti in 15 gare, facendo registrare la peggior prestazione tra i primi dieci team in classifica.





A seguire il comunicato della società stabiese per i convocati della partita:

“Al termine della seduta di questa mattina, il tecnico Pasquale Padalino ha reso nota la lista dei 19 calciatori convocati per il match Foggia-Juve Stabia, valevole per la 18a giornata del campionato di Lega Pro, in programma domani, lunedì 11 gennaio 2021, con inizio alle ore 21 presso lo stadio Pino Zaccheria di Foggia.

Portieri: Lazzari, Russo, Tomei.

Difensori: Allievi, Codromaz, Garattoni, Oliva, Rizzo, Troest.

Centrocampisti: Berardocco, Guarracino, Mastalli, Scaccabarozzi, Vallocchia.

Attaccanti: Fantacci, Golfo, Orlando, Ripa, Romero.

Indisponibili: Bovo, Cernigoi, Lia, Mulè, Volpicelli”.







Nel Foggia, che gioca con il 3-5-2, Curcio e Rocca sono i calciatori più pericolosi, che si stanno mettendo in evidenza per le loro doti realizzative. Per la Juve Stabia c’è da sfatare un tabù e cioè che squadra di mister Padalino (foggiano doc e anche ex trainer dei dauni) non ha ancora sconfitto in stagione una squadra che la preceda in classifica.

Possibile formazione Juve Stabia

Impostata con il 4-3-3: Tomei in porta, difesa con Garattoni, Troest, Allievi e Rizzo, mediana con Scaccabarozzi, Berardocco e Mastalli, attacco con Fantacci, Romero e Orlando. Pronti a subentrare Codromaz, Vallocchia, Golfo e Ripa.

La Juve Stabia chiuderà poi il girone di andata domenica prossima contro la capolista Ternana al “Menti”, con gli umbri ancora imbattuti in campionato e primi con 43 punti con 8 lunghezze di vantaggio sul Bari secondo.

Domenico Ferraro