Situazione stabile per il contagio in Campania. Sono stati processati 15.411 tamponi nella giornata di sabato 9 gennaio, circa settecento in più alle 24 ore precedenti.

I nuovi positivi riscontrati sono stati 1.253, dieci in meno di ieri. Di questi nuovi contagiati, 1.170 sono gli asintomatici come riportato nel bollettino quotidiano, mentre 83 sono coloro che hanno mostrato i sintomi Covid.

In base a questi numeri il tasso di positività cala lievemente e si ferma a 8.13%, ieri era a 8.58%.







I contagi in Campania negli ultimi 10 giorni:

Giovedì 31 dicembre – 8,47% – 1.734 contagiati

Venerdì 1 gennaio – 12,21% – 392 contagiati

Sabato 2 gennaio – 9,65% – 619 contagiati

Domenica 3 gennaio – 11,07% – 747 contagiati

Lunedì 4 gennaio – 9,26% – 688 contagiati

Martedì 5 gennaio – 7,93% – 1.366 contagiati

Mercoledì 6 gennaio – 8,81% – 1.052 contagiati

Giovedì 7 gennaio –11,06% – 984 contagiati

Venerdì 8 gennaio – 8,58% – 1.263 contagiati

Sabato 9 gennaio – 8,13% – 1.253 contagiati







Continuano le vaccinazioni mentre in Campania le dosi messe a disposizione ormai sono agli sgoccioli. Il presidente della Regione ha criticato la disequazione con la quale sono state distribuite le dosi di vaccino alle regioni e chiede al ministro nuove dosi e più personale.

Domani Campania in zona gialla fino al 15 gennaio, sempre che non ci siano decisioni diverse imposte dalla Regione, in base all’andamento epidemiologico.

Negli ospedali in queste ultime 24 ore sono rimasti sostanzialmente stabili i ricoveri. La disponibilità di posti letto tra pubblico e privato per i ricoveri ordinari Covid oggi sono 1.783. Stabili anche i ricoveri in terapia intensiva e la disponibilità di posti letto aumenta di una sola unità ed è di 546.

Anche la percentuale di occupazioni di letti nei vari reparti regionali di terapia intensiva, resta ovviamente invariata a 16.15%.









Situazione Clinica

Il totale dei positivi è di 199.771 da inizio pandemia, mentre il totale dei tamponi eseguiti è arrivato a 2.147.766.

Ancora tanti i guariti, oggi sono 1.128. In totale da inizio crisi epidemica sono guariti 121.255 pazienti campani.

Diminuiscono le vittime: oggi sono 13 le vittime accertate con il report quotidiano, 7 deceduti nelle ultime 48 ore e 6 deceduti in precedenza ma registrati ieri. Con queste ultime le vittime campane giungono a 3.128 da marzo. Giungono a 2.658 le vittime dal primo ottobre in Campania.

I positivi con sintomi Covid ricoverati negli ospedali campani oggi sono 1.377, uno in più rispetto a ieri. Variano di un solo ricoverato in meno e sono 106 le persone ricoverate in Terapia Intensiva, ma sono 16 i nuovi ingressi del giorno.

Aumenta il numero delle persone attualmente positive, che oggi sale di 115 unità e risulta essere di 75.388. Aumenta anche il numero delle persone in isolamento domiciliare che oggi sono 73.905, con un incremento di 112 unità.









Questi i dati del contagio provincia per provincia:

– Provincia di Napoli : 121.135 (+736)

– Provincia di Salerno : 27.798 (+221)

– Provincia di Avellino : 9.145 (43)

– Provincia di Caserta : 36.122 (+149)

– Provincia di Benevento : 4.945 (+35) Il dato riferisce il riepilogo diffuso dalla Protezione Civile comprendente anche casi già noti ma solo ora confermati.





Il contagio in Italia