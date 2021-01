Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato di Castellamare di Stabia, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno effettuato un controllo presso l’abitazione di un uomo in via Strada Santa Caterina.







I poliziotti hanno rinvenuto, occultati in un in un mobile della cucina, 7 involucri con 2,5 grammi circa di cocaina, un bilancino di precisione, diverso materiale per il confezionamento della droga e 360 euro; inoltre, in un vano ricavato lungo la parete, hanno recuperato una pistola giocattolo completa di caricatore priva di cartucce e del tappo rosso.







Luigi Sicignano, 52enne stabiese con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.