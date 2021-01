Il giorno 14 e 15 gennaio gli uffici del comune di Pomigliano resteranno chiusi per consentire una sanificazione all’interno della struttura. Con un comunicato sul portale del comune il sindaco Del Mastro informa la cittadina che un amministratore e alcuni dipendenti, sono risultati positivi al Covid-19. Gli uffici sono stati immediatamente chiusi al pubblico e sono stati predisposti tamponi a tappeto.





Intanto oggi, 14 gennaio, approfittando anche della festa patronale che avrebbe visto comunque gli uffici chiusi, è stata effettuata la sanificazione di tutti i locali.

Contemporaneamente è partito il tracciamento delle persone, degli amministratori e di tutti i dipendenti comunali che hanno avuto un contatto stretto con i soggetti positivi.

Successivamente sarà applicato, come da protocollo sanitario, un isolamento fiduciario di coloro che sono stati vicini ai soggetti contagiati, in attesa dei tamponi che verifichino la loro eventuale positività.





Il sindaco Del Mastro rilascia una dichiarazione in cui conferma di essere risultato negativo al tampone. Intanto il numero dei positivi resta stabile in città anche se il numero dei tamponi effettuati diminuisce, si attende il bollettino aggiornato l’ultimo risale al giorno 12 gennaio dove risultano in città 205 positivi di cui 3 ricoverati e 27 persone guarite.

Cinzia Porcaro