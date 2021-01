Si è tenuta in diretta streaming dal quartier generale GIVOVA, in via Domenico Catalano a Scafati la conferenza di presentazione della GIVOVA Pompei Volley.

Sono intervenuti alla conferenza il Presidente GIVOVA Giovanni Acanfora e l’Amministratore Avv. Giuseppina Lodovico e per la GIVOVA Pompei Volley il Presidente Milly Cannella, il Direttore sportivo Franco Pietrodangelo, il Dirigente Salvatore Brasiello, l’allenatore Alfonso Manzi, il capitano della serie C Andrea Silvestri e il giocatore e allenatore Antonio Imperatore.





Nell’occasione è stato annunciato il rinnovo del contratto di sponsorizzazione ed è stata presentata la maglia ufficiale della squadra.

L’augurio, condiviso dal team e dallo sponsor, è che si possa riacquistare la tanto agognata normalità e ritornare presto in campo supportati dal pubblico e dai tifosi.





A seguito dei DPCM e delle indicazioni della FIPAV, infatti, c’è stata un’interruzione obbligata dell’attività sportiva. Per gli atleti (piccoli e grandi) e anche per le famiglie è stato sicuramente un momento complesso, visto che lo sport è da sempre un fondamentale e prezioso veicolo di aggregazione, benessere e socializzazione.