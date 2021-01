Sono 14.611 (di cui 11 antigenici) i tamponi analizzati in Campania, ieri erano stati 13.929. E mentre i tamponi aumentano, calano lievemente i positivi al virus, che risultano essere 1.132 (di cui 1 caso identificato da test antigenico rapido) nel report quotidiano. Nel bollettino vengono considerati anche i tamponi antigenici a partire da ieri 15 gennaio, per effetto delle disposizioni ministeriali. Fino ad ieri si prendevano in considerazione solo i tamponi molecolari.

Di questi nuovi contagiati, e il dato si riferisce ai soli positivi al tampone molecolare, 1.037 sono gli asintomatici, mentre 94 hanno mostrato i sintomi Covid.

Il tasso di positività presenta oggi un nuovo ribasso percentuale e risulta essere al 7.74% mentre ieri era al 8.25%. Il dato positivo è che comunque il trend appare in discesa, pur oscillando la tendenza è chiaramente in lieve calo come è possibile verificare nel grafico pubblicato in basso nell’articolo.









I contagi in Campania negli ultimi 10 giorni:

Mercoledì 6 gennaio – 8,81% – 1.052 contagiati

Giovedì 7 gennaio –11,06% – 984 contagiati

Venerdì 8 gennaio – 8,58% – 1.263 contagiati

Sabato 9 gennaio – 8,13% – 1.253 contagiati

Domenica 10 gennaio –10,53% – 1.021 contagiati

Lunedì 11 gennaio – 7,56% – 662 contagiati

Martedì 12 gennaio – 7,44% – 1.098 contagiati

Mercoledì 13 gennaio – 9,42% – 1.294 contagiati

Giovedì 14 gennaio – 8,25% – 1.150 contagiati

Venerdì 15 gennaio – 7,74% – 1.132 contagiati





Negli ospedali aumenta il numero dei ricoveri Covid, aumento anche il numero dei pazienti nelle terapie intensive dove oggi ci sono 559 posti letto disponibili. Cala la disponibilità di posti letto tra pubblico e privato anche per i ricoveri ordinari Covid, la riserva oggi passa a 1.728.

Anche la percentuale di occupazioni di letti nei vari reparti regionali di terapia intensiva, resta ovviamente invariata a 14.78%.









Situazione Clinica

Il totale dei positivi è di 206.128 (di cui 74 antigenici) da inizio pandemia in Campania, mentre il totale dei tamponi eseguiti è arrivato a 2.223. 216 (di cui 1.364 antigenici).

Aumenta ancora il numero dei guariti che oggi sono 1.488. In totale da inizio crisi epidemica sono guariti 130.216 pazienti campani.

Sono 23 i decessi accertati nel report quotidiano, 9 deceduti nelle ultime 48 ore e 14 deceduti in precedenza ma registrati ieri. Con le vittime odierne giungono a 3.358 quelle campane da inizio pandemia. Sono 2.888 i decessi dal primo ottobre in Campania.

I positivi con sintomi Covid ricoverati negli ospedali campani oggi sono 1.432, rispetto a ieri sono 32 in più. Sono 97 invece le persone ricoverate in Terapia Intensiva, quattro in più alle 24 ore precedenti, con 14 ingressi in più nelle ultime 24 ore.

Aumenta il numero delle persone attualmente positive, che oggi risale di 1.133 unità e risulta essere di 74.066. In aumento anche il numero delle persone in isolamento domiciliare che oggi sono 72.537, con un incremento di 1.098 unità.









Questi i dati del contagio provincia per provincia:

– Provincia di Napoli : 125.111 (+590)

– Provincia di Salerno : 29.165 (+173)

– Provincia di Avellino : 9.310 (+31)

– Provincia di Caserta : 36.981 (+155)

– Provincia di Benevento : 5.133 (+23) Il dato riferisce il riepilogo diffuso dalla Protezione Civile comprendente anche casi già noti ma solo ora confermati. Non sono riportati ulteriori casi in attesa del secondo tampone di conferma.





Il contagio in Italia