Chi differenzia fa la differenza. Riparte la distribuzione delle buste quartiere per quartiere: un mese per ritirare il kit semestrale in sei diversi eco-punti di Gragnano. Da lunedì inizia la nuova consegna programmata dalla Buttol, gestore del servizio di igiene urbana per conto del Comune di Gragnano (Na).





Ecco le date e gli eco-punti dove recarsi per ricevere il kit della raccolta differenziata: dal 18 al 22 gennaio al Parco Imperiale (via Leopardi). Dal 25 al 29 gennaio alla Biblioteca comunale (via Quarantola). Dal 1 al 5 febbraio nella sede del Cral al Comune (via Vittorio Veneto). L’8, 9 e 19 febbraio alla parrocchia di Caprile, 11 e 12 febbraio alla parrocchia di Aurano. Dal 15 al 19 febbraio alla parrocchia di piazza San Leone.





Per evitare assembramenti, nel rispetto delle norme anti-covid, è possibile ritirare il kit semestrale rispettando il seguente calendario: il lunedì possono recarsi agli eco-punti i cognomi dalla A alla C; il martedì D-E; il mercoledì dalla F alla L; il giovedì dalla M alla R; il venerdì dalla S alla Z.