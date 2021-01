Mentre nella testa di molti c’è sicuramente la sfida di mercoledì prossimo, non bisogna abbassare la guardia in campionato. Il Napoli il 20 gennaio affronterà la Juventus nella partita valida per la Supercoppa Italiana, ma nel frattempo c’è un importante impegno in Serie A. Gli azzurri domani alle 12.30 al Maradona se la vedranno con la Fiorentina e una vittoria aprirebbe scenari molto interessanti.





Nel derby giocato ieri infatti la Lazio ha avuto la meglio sulla Roma: i giallorossi sono rimasti fermi a 34 punti, tre più del Napoli. Il possibile successo di domani contro i viola permetterebbe dunque l’aggancio ai giallorossi di Fonseca. E, se Milan e Atalanta hanno dei confronti sulla carta abbordabili, il posticipo serale vedrà di fronte Inter e Juventus. Una vittoria interista o un pareggio tra le due, permetterebbe al Napoli, rispettivamente, di superare o affiancare i bianconeri, mentre una vittoria dei campioni d’Italia farebbe in modo di ritrovarsi a soli tre punti dal secondo posto in classifica, con una gara da recuperare. Tutto ciò però sarebbe ovviamente vano nel caso di mancata vittoria a Fuorigrotta, quindi è imprescindibile battere la squadra di Prandelli.





Gattuso ritrova un uomo fondamentale per l’attacco come Dries Mertens. Il belga è stato portato in panchina nella gara di Coppa Italia di mercoledì, si è riscaldato ma non è stato utilizzato. Potrebbe essere domani la volta buona per rivedere in campo il recordman di reti in maglia azzurra, assente negli ultimi sei incontri.

Tra i pali dovrebbe essere schierato Ospina, che prende il posto di Meret. Davanti al colombiano ci sarà la coppia centrale titolare composta da Manolas e Koulibaly (i due non sono sul terreno di gioco insieme da un mese esatto), mentre sulle fasce spazio a Mario Rui sulla sinistra e Hysaj sulla destra, data la squalifica di Di Lorenzo, alla prima assenza stagionale. La coppia di centrocampo potrebbe vedere l’assenza di Fabian Ruiz, poiché Demme è sembrato in un buono stato di forma in Coppa e si candida per una maglia da titolare di fianco a Bakayoko. In avanti il terzetto sulla trequarti sarà quello che dà più garanzie, cioè Lozano-Zielinski-Insigne, e per la prima punta ballottaggio tra Mertens e Petagna: il mister potrebbe dare spazio all’ex Spal e inserire Dries a gara in corso (molto probabilmente non ha i novanta minuti nelle gambe).





Nella Fiorentina è da segnalare senza dubbio la prima visita a Napoli da avversario per Callejon. Il trentatreenne spagnolo, dopo 349 partite e 82 gol in azzurro, tenterà di far male alla sua vecchia squadra. Callejon agirà come al solito come ala destra nel tridente completato da Vlahovic e Ribery. Prandelli si affiderà alla ormai difesa a tre titolare MIlenkovic-Pezzella-Igor, con la spinta sulle fasce di Biraghi e Caceres.

PROBABILI FORMAZIONI

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Hysaj, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Bakayoko, Demme; Lozano, Zielinski, Insigne; Petagna. All. Gattuso

Fiorentina (3-4-3): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Igor; Caceres, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Callejon, Vlahovic, Ribery. All. Prandelli

Salvatore Emmanuele Palumbo