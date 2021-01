Dopo la firma di Franco Da Dalt, la S.S. TURRIS CALCIO è lieta di annunciare il prolungamento del rapporto professionale anche con il calciatore Malik Thioune Lame, classe 1998.

Il roccioso difensore centrale di origini senegalesi si lega al club corallino per altre due stagioni, con scadenza del contratto fissata ora al 30 giugno 2023.

Lame non nasconde la sua gioia dopo la firma perfezionata questo pomeriggio alla presenza del direttore sportivo ed amministratore unico della Turris, Antonio Piedepalumbo.







Dichiarazioni di Malik Thioune Lame

“Grazie alla Turris sto sognando di nuovo dopo quello che ho passato. Già non avevo avuto esitazioni quando mi era stata proposta la piazza di Torre del Greco ad inizio stagione dal mio agente Maurizio De Rosa, che tuttora ringrazio. Oggi posso dire che sono ancora più convinto di aver fatto la scelta giusta, anche per il futuro. Ho sentito da subito la fiducia della società e in particolare del direttore Primicile. Alla Turris sto bene con la società, con il mister, con i compagni e ne sono contento. Ho trovato l’ambiente giusto per rilanciarmi e continuare a credere nel mio lavoro, ma con l’umiltà di sempre”.