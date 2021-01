Pubblicato il giorno 15 il nuovo bollettino con i dati del Centro Operativo Comunale sui contagi da Covid-19 in città. Dai 206 del giorno 12 gennaio il numero dei positivi è salito a 262, crescita significativa che indica la velocità con cui il virus continua a circolare. Solo 3 persone sono state ricoverate e ben 18 soggetti risultano guariti.

Alla luce degli ultimi contagi che hanno colpito anche un amministratore e due dipendenti comunali, portando alla chiusura per due giorni degli uffici comunali, il sindaco Del Mastro ha rilasciato una dichiarazione social per la cittadinanza. “Assistiamo, dunque, a un aumento dei contagi che deve richiamare fortemente la nostra attenzione. I prossimi mesi richiederanno ancora tutto il nostro impegno e un attenta gestione della nostra quotidianità, in attesa di vedere gli effetti positivi della campagna vaccinale appena iniziata”.





I dati dell’ultima settimana, forse come conseguenza delle feste natalizie, benché la maggior parte dei cittadini pomigliandsi si siano attenuti alle disposizioni del dpcm valido fino al 6 gennaio, testimoniano che il virus ha ripreso a circolare.

Secondo il monitoraggio settimanale del Ministero della Salute-Istituto Superiore della Sanità, a livello nazionale l’indice di trasmissibilità Rt medio è salito all’1,09%, due regioni sono passate alla zona rossa, la Lombardia, la Sicilia e Bolzano hanno raggiunto l’1,25% negli ultimi giorni. Il dato mostra che il virus è ancora pericoloso ma i virologi dichiarano che rispettando le restrizioni potrebbe quest’indice rimanere stabile per poi scendere nelle prossime settimane evitando così la tanto attesa “terza ondata”.





Non a caso attenendosi anche al trend nazionale Del Mastro sottolinea in ogni sua dichiarazione pubblica che il rispetto delle misure di contenimento e il buonsenso della cittadinanza potrebbero far scendere quest’indice allo 0,5% e con l’ausilio del vaccino portare il paese fuori dall’emergenza entro l’estate, motivo per cui si invita la popolazione alla massima prudenza.

Cinzia Porcaro